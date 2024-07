20ª Edição da Meia Maratona de São Bernardo está com inscrições abertas

Mantendo-se como o principal evento esportivo em celebração ao aniversário de 471 anos do muncípio São Bernardo, a Prefeitura, sob a gestão de Orlando Morando, promoverá a 20ª edição da Meia Maratona no dia 25 de agosto. As inscrições, abertas na segunda-feira (8/7), seguem até 15 de agosto. A organização da Meia Maratona estima reunir mais de 12 mil pessoas nesta edição.

A prova, realizada pela Secretaria de Esportes e Lazer de São Bernardo, terá os formatos de 21 km, 10 km e 5 km, abrangendo tanto corrida quanto caminhada. A concentração para a prova começará às 7h, com a largada prevista para as 7h30, em frente ao Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib.

“A Meia Maratona já se consolidou como o principal evento esportivo da cidade e do Estado de São Paulo. Além disso, em 2023, recebemos a certificação da Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Distância, comprovando a qualidade técnica da nossa prova e inserindo-a no calendário internacional das corridas de rua”, destacou o secretário de Esportes e Lazer, Sérgio Pasin.

RETIRADA DOS KITs 2024 – Os kits serão retirados no Golden Square Shopping, localizado na Avenida Kennedy, 700, nos dias 21, 22, 23 e 24 de agosto, das 11h às 21h.

20ª Edição da Meia Maratona de São Bernardo (2024)

Data: 25 de agosto de 2024

Horário: A partir das 7h30 (com concentração às 7h)

Local: Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib

PARTICIPAÇÃO – As inscrições para a edição deste ano devem ser feitas pelo site da Ticket Sports, até o dia 15 de agosto ou até esgotarem as vagas. O valor da inscrição é de R$ 69,00, mais taxa de serviço. A idade mínima para participação é de 14 anos para os 5 km e 18 anos para a Meia Maratona e 10 km. No caso de menores de idade, um responsável deverá assinar o termo de responsabilidade na retirada do kit.