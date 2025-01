TOP deixa de aceitar cartão de crédito no app

A partir desta sexta-feira (24), a empresa de bilhetagem eletrônica TOP deixa de aceitar pagamentos na modalidade crédito para compra de bilhetes em QR Code e recarga dos cartões TOP em seu aplicativo e na Google Wallet.

Empresa afirma estar seguindo diretrizes definidas pela ABASP (Associação de Apoio e Estudo da Bilhetagem e Arrecadação nos Serviços Públicos de Transporte Coletivo de Passageiros do Estado de São Paulo). Em comunicado enviado ao UOL, a Autopass (empresa responsável pelo sistema TOP) diz que ação faz parte do “seu compromisso de oferecer aos usuários do transporte coletivo soluções que promovam eficiência, inovação e segurança ao sistema”. O UOL entrou em contato com a ABASP solicitando uma justificativa para a decisão e aguarda um retorno.

Empresa justificou que a mudança prioriza formas de pagamento mais utilizadas pelos clientes. A TOP também defende que simplifica o processo de abastecimento do cartão.

Medida obriga que usuário pague no aplicativo somente na modalidade a vista. A TOP afirmou que foi uma decisão operacional para ajustes no sistema.”

Canais digitais ainda vão aceitar pagamentos por débito e por PIX. Nada muda nas catracas que permitem o pagamento através de aproximação de cartões de débito ou crédito, presentes em 13 estações de trem e metrô de São Paulo.

Alteração está sendo comunicada desde 9 de janeiro nas redes sociais e no site da empresa. Porém, a data de início da nova política não foi amplamente divulgada.

POPULAÇÃO RECLAMA DA RESTRIÇÃO

Nas redes sociais, muitos usuários criticaram a mudança. “Pra que facilitar, se pode dificultar?”, questionou uma pessoa. “Como a retirada de uma modalidade de pagamentos SIMPLIFICA o processo?”, perguntou outra. “Ao invés de disponibilizarem mais opções pra democratizar ainda mais o acesso, vocês restringem”, reclamou outro usuário.

Os cartões de vale-transporte da TOP são aceitos nas linhas municipais e intermunicipais da EMTU, nos trens do Metrô e da CPTM e no corredor metropolitano ABD. Já os bilhetes em QR Code estão disponíveis apenas nos trens. O UOL questionou a Autopass sobre o número de usuários afetados pela medida e aguarda um retorno.