Reajuste nas Tarifas de Transporte Público em SP a Partir de Janeiro de 2025

A partir da primeira segunda-feira de janeiro de 2025, as tarifas dos serviços de transporte público na região metropolitana de São Paulo sofrerão alterações significativas. Com início no dia 6, a passagem nos ônibus municipais da capital será reajustada para R$ 5, enquanto que no sistema metroferroviário o novo valor será de R$ 5,20.

Os usuários que realizarem a recarga dos cartões do Bilhete Único até as 23h59 do próximo domingo (5) poderão usufruir das tarifas antigas, que se mantêm em R$ 4,40 para os ônibus e R$ 5 para os trens e metrôs. Essa mesma regra se aplica aos cartões BOM e TOP, utilizados no transporte metropolitano estadual.

Vale ressaltar que os créditos adquiridos nos cartões têm um prazo de validade de até 180 dias. Portanto, aqueles que optarem por recarregar seus cartões no domingo terão até o dia 4 de julho para utilizar o saldo com os valores anteriores.

O novo preço será aplicado somente a partir das recargas realizadas na categoria Comum após o reajuste. Até que os créditos anteriores sejam totalmente utilizados, a tarifa de R$ 4,40 será cobrada ao passar pelas catracas.

De acordo com informações divulgadas pela SPTrans, a aplicação das tarifas anteriores também se estende a compras realizadas via aplicativos digitais, desde que a validação da transferência para o cartão ocorra antes do dia 6. Assim, qualquer transação concluída até às 23h59 será contabilizada com as tarifas vigentes até essa data. Para pagamentos via boletos, é imprescindível que o pagamento seja efetuado até o dia 5.

Com relação à integração entre os serviços, a tarifa do Bilhete Único Comum para aqueles que utilizam ônibus municipais e o transporte sobre trilhos terá um aumento, passando de R$ 8,20 para R$ 8,90. Este valor é aplicável aos usuários que realizam até quatro viagens em um período de três horas utilizando mais de um modal.

No caso dos bilhetes válidos por 24 horas, que permitem até dez viagens, a integração dentro do sistema metroferroviário aumentará para R$ 19,75 (um acréscimo de R$ 0,75). Já a integração com os ônibus municipais nesta modalidade passará a custar R$ 26,02 (um aumento total de R$ 2,02).

Além disso, a tarifa mensal comum será estabelecida em R$ 242,95 para uso exclusivo nos ônibus municipais e R$ 252,70 nas linhas de trem e metrô. Para aqueles que utilizam a integração mensal, o custo total será de R$ 393,08, representando um aumento significativo de R$ 31,08.

Modalidade – Preço (R$)

Ônibus comum: 5

Metrô e trem comum: 5,20

Escolar – ônibus: 2,50

Escolar – metrô e trem: 2,60

Vale-transporte – ônibus: 5,49

Vale-transporte – metrô e trem: 5,70

Integração ônibus/metrô e trem: 8,90

Bilhete 24h – ônibus: 19,10

Bilhete 24h – metrô e trem: 19,75

Mensal – ônibus: 242,95

Mensal – metrô e trem: 252,70

Mensal – Integração: 393,08