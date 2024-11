Prefeitura de SP intensifica combate a fraudes no Bilhete Único

A Prefeitura de São Paulo está intensificando esforços para coibir práticas ilícitas relacionadas à aquisição de créditos para o transporte público. Em uma ação conjunta com a SPTrans, órgão responsável pela administração do Sistema de Bilhete Único na cidade, estão sendo promovidas campanhas educativas e adotadas tecnologias avançadas para combater fraudes no sistema de bilhetagem eletrônica.

A mais recente campanha, veiculada na edição 1.160 do Jornal do Ônibus, que estará disponível nos veículos entre 31 de outubro e 13 de novembro, visa alertar os passageiros sobre os riscos associados à compra de créditos de fontes não autorizadas. A publicação reforça a orientação para que os usuários adquiram créditos exclusivamente em um dos mais de 8.700 postos credenciados, evitando assim o bloqueio dos cartões por uso indevido ou a necessidade de pagamento para emissão de uma segunda via.

Entre as medidas adotadas pela SPTrans para assegurar a integridade do sistema, destaca-se o uso de câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial instaladas nos ônibus. Essa tecnologia auxilia na identificação de usos irregulares do cartão por terceiros. Além disso, há uma fiscalização rigorosa quanto à discrepância entre recargas e utilizações, o que pode resultar no cancelamento de cartões obtidos por meios fraudulentos.

Desde 2021, o Bilhete Único sem identificação não é mais aceito, obrigando os usuários a possuírem um cartão personalizado com seu nome, garantindo que seja utilizado apenas pelo titular. Essa medida visa impedir o compartilhamento do benefício e reforçar a segurança do sistema.

O resultado dessas ações já é significativo: mais de 372 mil cartões foram cancelados ou suspensos devido a irregularidades. Os passageiros são encorajados a verificar a lista de pontos autorizados para recarga por meio do QR code disponível no Jornal do Ônibus, que direciona os usuários a informações detalhadas sobre aplicativos móveis e locais físicos onde as transações podem ser realizadas com segurança.

Com essas iniciativas, a Prefeitura e a SPTrans buscam proteger os cidadãos contra fraudes e garantir um transporte público mais seguro e eficiente para todos os paulistanos.