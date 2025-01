Governador Felicio Ramuth acompanha evolução das obras do BRT-ABC

Na manhã desta quarta-feira, 8 de janeiro, o governador em exercício do Estado de São Paulo, Felício Ramuth, visitou em São Bernardo do Campo as obras do BRT-ABC, sistema rápido de ônibus elétricos que conectará os municípios da região do Grande ABC à capital, por meio de corredor com 16 paradas modernas e climatizadas e três terminais.

Gerenciado pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e implantado e operado pela concessionária Next Mobilidade, o BRT-ABC ligará o Terminal São Bernardo ao Terminal Sacomã, podendo atender inicialmente 173 mil passageiros/dia em um percurso de 17,3 km de extensão.

Na visita técnica, o governador em exercício acompanhou o avanço da 2ª fase do projeto, iniciada em março de 2024 com a remoção do piso asfáltico na Av. Lauro Gomes após o cruzamento da Av. Winston Churchill, em São Bernardo do Campo.

“Visitamos hoje a nova e moderna estação Metrópole do BRT-ABC, uma parada-modelo dos ônibus elétricos, climatizada e com wi-fi. Estamos validando o que já foi feito na Fase 1 das obras e acompanhando agora o avanço da Fase 2”, afirmou Felício. “Esse novo transporte vai ajudar muito a região do ABCD e por meio da conexão com as linhas 2-Verde do Metrô e 10-Turquesa da CPTM possibilitará que o passageiro chegue a vários destinos”, explicou o governador em exercício.

O ponto inicial da visita aconteceu na Parada Metrópole, moderna estação de embarque e desembarque do BRT já finalizada, em frente ao Shopping Metrópole, no Centro de São Bernardo, que servirá de modelo para as demais paradas do projeto.

O sistema receberá 92 ônibus totalmente elétricos articulados de 23 metros, movidos a bateria, com recarga de oportunidade na rede área. Os veículos são fabricados pela Eletra (e-Trol), empresa brasileira de tecnologia de tração elétrica com sede em São Bernardo, e oferecem ar-condicionado e wi-fi. Além disso, são silenciosos, confortáveis, não poluentes e possuem piso baixo para acessibilidade e facilidade no embarque.

No ABC, o trajeto atenderá diretamente São Bernardo, Santo André e São Caetano, além de Diadema e Mauá via Corredor ABD. O sistema será conectado aos trilhos e a três terminais: São Bernardo (Paço Municipal), Tamanduateí (Linha 2-Verde do Metrô e Linha 10 Turquesa da CPTM) e Sacomã – adequação de baias – (Linha 2-Verde do metrô e Expresso Tiradentes). A expectativa é de que o percurso do BRT-ABC entre o Terminal São Bernardo e o Terminal Sacomã, na capital, seja feito em 40 minutos na modalidade expressa.

A previsão de conclusão das obras e começo de operação é para o início de 2026. O valor previsto para a obra é de R$ 1 bilhão, investidos exclusivamente pela iniciativa privada por meio da concessionária NEXT Mobilidade. A construção do BRT faz parte do pacote de investimentos e melhorias do sistema do transporte metropolitano gerenciado pela EMTU no ABC, a partir da prorrogação por 25 anos do contrato de concessão com a Metra, operadora do Corredor Metropolitano ABD.

Andamento da Fase 2

A 2ª fase do BRT-ABC, com extensão de aproximadamente 15 km, inclui 13 paradas, três viadutos, quatro pontes e cinco passarelas. Será construída a pista a partir da divisa de São Bernardo do Campo até o terminal Sacomã, em São Paulo.

Nesta etapa, já estão concluídos 80% da pavimentação rígida (trecho 3) e 85% da terraplanagem, entra a praça Mauá e Couros (trecho 4). Estão em andamento a drenagem e reforço da base do muro e a prospecção das redes da CPTM no local de implementação (trecho 5); e 80% da pavimentação concluída (trecho 6).

A previsão para o início da execução de estacas para fundações do Terminal São Bernardo é janeiro de 2025. Já no Terminal Tamanduateí começa a montagem do canteiro de obras. A Licença Ambiental de Instalação, emitida pela Cetesb no final de janeiro de 2024, compreende a Avenida Lauro Gomes, a Avenida Marginal, a Rua Michel Saliba, a Rua Aída e a Rua do Grito, em São Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul e São Paulo.

Conclusão da Fase 1

A Fase 1 do BRT-ABC já está concluída conforme o cronograma, incluindo a moderna parada Metrópole, no Centro de São Bernardo, que oferecerá aos passageiros ar-condicionado, wi-fi, bilhetagem antes do embarque, acesso em nível aos veículos e facilidades para pessoas portadoras de deficiência. Será o modelo para as demais 15 paradas previstas no trajeto.

A Fase 1 começou nas Avenidas Aldino Pinotti e Lauro Gomes e terminou junto à Avenida Winston Churchill, em Rudge Ramos, divisa com São Caetano. As obras deste trecho incluíram preparação do pavimento e concretagem de um trecho de 2,5 km da pista em São Bernardo.

BRT-ABC

Capacidade de até 600 mil passageiros/dia, com demanda inicial de 173 mil passageiros/dia.





Operação com 92 ônibus totalmente elétricos fabricados no Brasil, com tecnologia nacional, inclusive baterias, por meio de parceria entre empresas como Eletra, Mercedes-Benz, WEG, Caio e outras;





Veículos de piso baixo, não poluentes, silenciosos e confortáveis, com wi-fi e ar-condicionado;





Trajeto em via segregada, com 16 paradas fechadas e mais três terminais;





Bilhetagem realizada nas paradas, antes do embarque nos veículos, facilitando o acesso; embarque em nível e ampla acessibilidade;





Custo total estimado em R$ 1 bilhão, inteiramente a cargo da empresa privada operadora (Next Mobilidade);





Trajeto de 17,3 km, atendendo diretamente três municípios do Grande ABC (São Bernardo, Santo André e São Caetano), além de Diadema e Mauá (via Corredor ABD).





Interligação com três terminais: São Bernardo (Paço Municipal), Tamanduateí (Linha 2-Verde do Metrô e Linha 10 Turquesa da CPTM) e Sacomã – adequação de baias – (Linha 2-Verde do metrô e Expresso Tiradentes).





Três opções de linhas: Paradora, Semiexpressa (oito estações) e Expressa (só os terminais São Bernardo, Tamanduateí e Sacomã); a linha Expressa fará o trajeto em cerca de 40 minutos. Semáforos inteligentes, faixas exclusivas e pontos de ultrapassagem entre os ônibus vão permitir o deslocamento rápido e seguro dos usuários.





A bilhetagem será realizada nas paradas, antes do embarque nos veículos, facilitando o acesso, evitando filas e diminuindo o tempo de parada





As modernas paradas serão envidraçadas, climatizadas com ar- condicionado, equipadas com wi-fi, painéis que mostrarão a previsão de chegada dos ônibus, piso em nível da plataforma, facilitando o embarque e desembarque de passageiros e acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Terá também o Sistema de Transporte Inteligente (Intelligent Transport Systems-ITS), um conjunto de ferramentas tecnológicas para o controle de toda a operação. O ITS municiará os gestores do BRT-ABC de informações em tempo real sobre horários dos ônibus, condições de trânsito, lotação etc., garantindo a interoperabilidade entre as paradas e o futuro Centro de Controle Operacional, no Terminal São Bernardo.