Linhas intermunicipais da EMTU receberam 438 novos veículos em 2024

O Governo do Estado de São Paulo renovou a frota das linhas metropolitanas da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) com 438 novos veículos em 2024 nas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba e Litoral Norte.

O investimento de aproximadamente R$ 613 milhões beneficia cerca de 1,7 milhão de passageiros que utilizam as linhas das três regiões diariamente.

Os ônibus entregues são modernos e oferecem às viagens dos usuários mais tecnologia, qualidade e conforto. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, tomadas USB para recarregar dispositivos móveis e plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A nova frota está operando no sistema regular de transporte metropolitano nos municípios da região do ABC, São Paulo, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Jacareí, Barueri, Osasco, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Taboão da Serra, Mairiporã, Franco da Rocha, Carapicuíba, Santana de Parnaíba, Francisco Morato, Jandira, Itapevi, Campinas, Hortolândia, Monte Mor, Sumaré, Santos, Praia Grande, São Vicente, São José dos Campos, Jacareí, Santa Branca e Caçapava.

A renovação também inclui 73 novas vans para operar no Serviço Ligado da EMTU – transporte gratuito da residência até a porta da escola para mais de 5 mil alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, nas regiões metropolitanas de Campinas e São Paulo.

Na Região Metropolitana de Campinas, 16 novos ônibus superarticulados e dotados de modernas tecnologias começaram a integrar, em junho, a frota das linhas com maior demanda que ligam Campinas a Hortolândia, Monte Mor e Sumaré. Com capacidade para transportar até 30% de passageiros a mais em cada viagem, os veículos modelo BRT de 23 metros proporcionam maior conforto, espaço e qualidade. A frota possui acessibilidade, piso baixo com acabamento antiderrapante para facilitar o embarque e desembarque de passageiros com deficiência ou mobilidade reduzida, wifi, tomadas USB, catracas duplas para agilizar o embarque e câmeras de segurança para monitoramento interno.

Na Baixada Santista, o governador Tarcísio Freitas anunciou, em julho, a modernização da frota da região com 100 novos ônibus com ar-condicionado. Desde setembro, as linhas metropolitanas começaram a receber os novos veículos 0km mais modernos, confortáveis e acessíveis. Todos os veículos já foram inspecionados e iniciaram o atendimento na região. Além de climatizados, os ônibus possuem motor Euro VI, tecnologia mais limpa que contribui para a redução de poluentes e eficiência energética dos motores a diesel.

Já na Região Metropolitana de São Paulo, de janeiro a dezembro de 2024, já foram 236 novos veículos 0km entregues. Os ônibus adquiridos possuem ar-condicionado, acessibilidade, USB para carregamento de dispositivos móveis e motor Euro VI. Entre as inclusões, estão os novos veículos para o Airport Bus Service, serviço da EMTU que atende passageiros do Aeroporto Internacional de São Paulo.

De janeiro a maio deste ano, a região do Vale do Paraíba também foi beneficiada com a aquisição de 29 ônibus 0km com ar-condicionado e tecnologia Euro VI para atender os municípios de São José dos Campos, Jacareí, Santa Branca e Caçapava. A renovação da frota inclui oito ônibus do serviço comum operado pelas empresas Viação Jacareí e Santa Branca Transportes, e 21 ônibus do serviço seletivo (rodoviário), com o conforto de poltronas estofadas e reclináveis, conexão wifi e entrada USB nos assentos.

Todos os veículos de linhas gerenciadas pela EMTU passam por inspeções periódicas nas quais são verificados mais de 900 itens, como os sistemas de freios, suspensão, pneus, acessibilidade e demais itens que conferem a segurança, conservação e o conforto aos passageiros, conforme as determinações da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito).

Nos últimos seis anos, de janeiro de 2019 a dezembro de 2024, foram entregues 2,7 mil novos ônibus zero km para as linhas gerenciadas pela EMTU nas cinco regiões metropolitanas onde a empresa atua no Estado de São Paulo. De janeiro de 2023 a dezembro de 2024, já foram 785 inclusões de veículos mais modernos na frota.