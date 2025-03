TOP 10 notícias de hoje – 13/03/2025

Confronto entre aposentados e polícia deixa vários feridos na Argentina

Manifestação contra medidas de Javier Milei reuniu torcedores organizados e terminou com forte repressão, prisões e enfrentamento em Buenos Aires

Estudo revela que Pix foi usado por 63% dos brasileiros em 2024

Levantamento da FGV detalha padrões de uso, valores médios e diferenças regionais no sistema de pagamento instantâneo mais popular do país

Polícia Civil do RJ lança Operação Espoliador para captura de foragidos

Polícia captura 123 foragidos em combate a crimes graves, como roubo e latrocínio, com mais de 700 agentes mobilizados

SP-294 registra redução de acidentes após obras de duplicação

O número de feridos nas ocorrências teve queda significativa de 68%

Mais da metade dos casos de chikungunya do estado de SP, em 2025, são de Tupã

As duas mortes por chikungunya no estado também ocorreram em Tupã

São Paulo e Corinthians avançam para a final da Supercopa Feminina

Soberanas derrotam Flamengo e Brabas vencem Cruzeiro

Temporal em SP causou a queda de 330 árvores e deixou 74 mil casas sem energia

Entre as consequências mais trágicas do evento, destaca-se a morte do taxista Elton Ferreira de Oliveira, de 43 anos

USP se destaca em ranking mundial de universidades por disciplinas

USP foi a universidade latino-americana com maior número de cursos classificados: 49 ao todo

Morre Oliver Miller, lenda da NBA e o atleta mais pesado da história

Ex-jogador morre aos 54 anos após batalha contra o câncer

Terceiro trem da Linha 17-Ouro passa por testes na China

Trem conta com tecnologia de ponta e baterias que garantem movimentação mesmo em caso de queda de energia