Confronto entre aposentados e polícia deixa vários feridos na Argentina

Na tarde desta quarta-feira (12), a cidade de Buenos Aires foi palco de um violento confronto entre manifestantes aposentados e as forças de segurança, em um protesto contra as políticas do governo de Javier Milei. A manifestação, que contou com a participação de torcedores organizados, resultou na detenção de pelo menos 60 pessoas e deixou seis policiais feridos.

Aposentados enfrentam perda de poder aquisitivo

Os aposentados, que vêm se mobilizando semanalmente em frente ao Congresso, reivindicam melhorias nas pensões e expressam sua insatisfação com a perda do poder aquisitivo, consequência da inflação e das recentes medidas econômicas adotadas pela administração atual. A adesão das torcidas organizadas à causa amplificou a visibilidade do movimento.

Em resposta ao aumento da tensão nas manifestações, o Ministério da Segurança Nacional intensificou as medidas de controle, alertando que qualquer envolvimento em atos de violência ou bloqueios de vias resultaria em detenções. O porta-voz do governo, Manuel Adorni, desmereceu os protestos, afirmando que se tratavam de uma “marcha de barrabravas seguramente de esquerda” com baixa participação popular.

Repressão policial e novas restrições governamentais

A confusão teve início quando os policiais tentaram desbloquear uma via ocupada pelos manifestantes e estabelecer um cordão de segurança para impedir a aproximação ao Congresso. Imagens do evento mostraram participantes lançando objetos contra os agentes, que reagiram com jatos d’água e gás lacrimogêneo, culminando em um carro da polícia incendiado.

O conflito se espalhou pelo Centro Histórico de Buenos Aires, aproximando-se da Casa Rosada, sede do governo argentino. As frequentes manifestações dos aposentados têm sido marcadas por repressão policial, especialmente após o apoio das torcidas organizadas, o que aumentou a tensão entre os manifestantes e o governo Milei.

Como parte da resposta governamental, foram anunciadas restrições que impediriam torcedores envolvidos em bloqueios de acessar estádios esportivos. O clima de insegurança e insatisfação se intensifica à medida que os aposentados enfrentam uma situação financeira cada vez mais precária.

Desde a posse de Milei, o governo tem implementado uma rigorosa política de austeridade nos gastos públicos. Em março do ano anterior, um decreto presidencial determinou que os reajustes nas aposentadorias seriam feitos com base nos dados mais recentes da inflação. Contudo, mesmo com a recente diminuição dos índices inflacionários, muitos aposentados relatam uma contínua desvalorização do seu poder aquisitivo.

Além das mudanças no sistema de reajuste salarial, o governo também alterou as condições do plano de saúde para aposentados e restringiu a distribuição gratuita de medicamentos essenciais. José Montes, um aposentado de 75 anos que participou do protesto em uma cadeira de rodas, expressou sua indignação: “Os aposentados estão vivendo o pior ataque às conquistas sociais. Nem durante o governo de Maurício Macri foi tão difícil.”

Atualmente, um aposentado recebe cerca de R$ 1.800 por mês, enquanto o custo da cesta básica para idosos em Buenos Aires ultrapassa o dobro desse valor. As tensões sociais continuam a crescer na Argentina à medida que os cidadãos lutam por condições dignas diante das dificuldades econômicas enfrentadas.