Milei enfrenta crise após lançamento de criptomoeda e suspeitas de fraude

A divulgação da criptomoeda $LIBRA pelo presidente Javier Milei gerou uma série de controvérsias e uma pressão crescente da oposição, que pediu investigações e cogitou um impeachment. O incidente ocorreu na sexta-feira, 14, quando Milei promoveu o projeto como uma forma de impulsionar a economia da Argentina, sugerindo que o $LIBRA ajudaria a financiar pequenas empresas e atrair investimentos para o país.

Alta e queda repentina do $LIBRA gera desconfiança

Após o anúncio, o valor da criptomoeda disparou para cerca de US$ 5 mil, mas em poucas horas caiu drasticamente, causando perdas significativas aos investidores. Informações do jornal La Nacion indicam que a maior parte dos ativos do $LIBRA estava sob o controle dos desenvolvedores, que realizaram uma venda massiva, resultando em um colapso no valor da moeda. A transação movimentou cerca de US$ 4,5 bilhões em apenas duas horas.

Oposição exige investigação e pede impeachment de Milei

Em resposta à repercussão negativa, Milei apagou a postagem e se justificou, alegando não ter sido informado detalhadamente sobre o projeto. “Não estava informado dos detalhes do projeto e logo que fui informado decidi não seguir divulgando”, afirmou o presidente. A oposição não demorou a reagir, com deputados do bloco União pela Pátria preparando um pedido de impeachment, enquanto advogados formalizavam acusações de fraude.

Em meio ao escândalo, o governo argentino anunciou uma investigação urgente e criou uma Força-Tarefa Investigativa para apurar o caso, com supervisão do próprio presidente. Charles Hoskinson, cofundador das criptomoedas Ethereum e Cardano, também comentou o episódio, sugerindo que Milei poderia estar sendo usado por outros interesses.