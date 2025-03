USP se destaca em ranking mundial de universidades por disciplinas

A Universidade de São Paulo (USP) firmou-se como uma das instituições de ensino superior mais respeitadas globalmente, alcançando posições notáveis em 49 das 55 áreas avaliadas no QS World University Ranking by Subject, cujo resultado foi divulgado na quarta-feira, dia 12. O curso de Engenharia de Petróleo foi um dos grandes destaques, figurando em 9º lugar, a melhor colocação já obtida por uma universidade latino-americana em qualquer disciplina específica.

Além do curso de Engenharia de Petróleo, a USP teve outros oito cursos que se destacaram, posicionando-se entre os 50 melhores do mundo: Odontologia (13ª posição); História da Arte (classificada entre 21 e 50); Antropologia (25ª); Engenharia de Minas (33ª); Esportes (39ª); Arqueologia (43ª); Enfermagem (47ª); e Política e Estudos Internacionais (50ª).

Em termos de desempenho geral, a USP também mostrou força ao ser classificada entre as posições 51 e 100 em 30 áreas específicas. Outras oito disciplinas foram listadas entre as 150 melhores do mundo, enquanto duas áreas se destacaram entre as 250 melhores.

As áreas avaliadas são agrupadas em cinco categorias amplas, nas quais a USP se destacou ao aparecer entre as 100 melhores instituições nas classificações gerais: Ciências Sociais e Administração (43ª), Artes e Humanidades (50ª), Ciências da Vida e Medicina (47ª), Ciências Naturais (70ª) e Engenharia e Tecnologia (67ª).

As universidades dos Estados Unidos lideram o ranking em 32 das 55 áreas específicas avaliadas.

Para aqueles que buscam informações adicionais sobre o ranking, é possível acessar os dados na página do Escritório de Gestão de Indicadores de Desempenho Acadêmico (Egida) da USP.

No contexto da liderança na América Latina, nesta edição do ranking foram considerados cursos de mais de 5.200 universidades ao redor do mundo. Dentre elas, 1.747 instituições tiveram suas disciplinas classificadas nas 55 áreas específicas e cinco grandes categorias.

O excelente desempenho da USP é impulsionado pela classificação notável em cursos como Engenharia de Petróleo, Odontologia e História da Arte, consolidando-a como a instituição latino-americana com melhor desempenho neste ranking.

Desde sua primeira publicação em 2013 pela Quacquarelli Symonds, uma organização britânica especializada em pesquisa sobre instituições de ensino superior, o ranking avalia as universidades com base em cinco indicadores principais: reputação acadêmica, reputação junto aos empregadores, citações científicas, índice H e grau de internacionalização, todos adaptados conforme a área específica analisada.