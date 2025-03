SP-294 registra redução de acidentes após obras de duplicação

Entregue em agosto de 2024 pela concessionária Eixo SP, a duplicação da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), entre Marília e Oriente, avançou no quesito segurança para os usuários que utilizam o acesso, com a redução de 28% nos índices de acidente.

Nos seis meses que antecederam o início das obras, foram registradas 46 ocorrências. Já nos seis meses após a conclusão do projeto, ocorreram 33 acidentes. A queda foi ainda mais expressiva no número de feridos, que passou de 37 para 12 (-68%). Diariamente, passam pelo trecho nove mil veículos.

Com investimento de mais de R$ 220 milhões, os 19 quilômetros que ligam os dois municípios contemplam uma série de melhorias, como, por exemplo, a construção de quatro dispositivos de acesso e de retorno, que estão localizados no km 461+050, na ligação com a Avenida República, em Marília; no km 464+060, no acesso ao distrito de Padre Nóbrega; no km 465+980, em Marília; e no km 474, no trecho de Oriente. A Eixo SP, também, implantou cinco passagens inferiores nos kms 461+050, 463+200, 464+060, 465+980, e no km 474.

Para a travessia segura de pedestres, foram instaladas duas novas passarelas, uma no km 462+400, próximo ao Posto Ecológico, e outra no km 463+600, na interligação entre as avenidas Pedro Antônio Redondo e Trieste Cavichiolli. Foi realizada, ainda, a readequação total de uma terceira estrutura, já existente, no km 472, entre os bairros Parque das Árvores e Jardim Lucimar, em Oriente.

Passarelas foram instaladas durante a duplicação (Divulgação/Eixo SP)

Para conscientizar os moradores sobre a importância de utilizar as passarelas para a travessia da rodovia, a Eixo SP, por meio do setor de Segurança Viária, reforçou as abordagens em pontos de grande movimentação para orientações diretas aos usuários e distribuição de folhetos.