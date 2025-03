São Paulo e Corinthians avançam para a final da Supercopa Feminina

A final da Supercopa Feminina está definida. São Paulo e Corinthians venceram suas respectivas partidas de semifinal, disputadas nesta quarta-feira (12), e avançaram para a decisão da competição, que será disputada no próximo sábado (15), a partir das 16h30 (horário de Brasília).

O primeiro classificado foi o São Paulo, que derrotou o Flamengo por 1 a 0, na tarde desta quarta na Vila Belmiro, em Santos. O gol da vitória foi marcado pela zagueira Kaká, de cabeça após bola levantada na área adversária em cobrança de falta, aos 13 minutos do segundo tempo.

Depois o Corinthians contou com um gol de Vic Albuquerque, em cobrança de pênalti aos 37 minutos do segundo tempo, para superar o Cruzeiro por 1 a 0, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.