Gabi Portilho é contratada pelo Gotham FC após sucesso no Corinthians

A atacante Gabi Portilho, ex-jogadora do Corinthians e destaque na Seleção Brasileira, iniciou um novo capítulo em sua carreira ao ser oficialmente anunciada como a mais nova contratação do Gotham FC, equipe que compete na liga profissional de futebol feminino dos Estados Unidos. A notícia foi divulgada nesta segunda-feira, dia 30, e marca uma transição significativa para a atleta após sua notável trajetória no Brasil.

Portilho, que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris 2024, optou por não renovar seu contrato com o Corinthians, que estava previsto para expirar no final deste ano. A jogadora agora se prepara para enfrentar novos desafios no cenário internacional. O vínculo com o Gotham FC terá duração até 2026, com a possibilidade de extensão para 2027.

Em uma publicação nas redes sociais, o clube anunciou: “Gotham FC assinou com a atacante brasileira e indicada ao prêmio da Bola de Ouro Feminina de 2024, Gabi Portilho. O contrato é válido até 2026, com opção de extensão para 2027. A jogadora ocupará uma vaga internacional no elenco”.

Desde sua chegada ao Corinthians em 2020, Gabi Portilho se destacou como uma das principais artilheiras do time, acumulando um total de 29 gols em 161 partidas. Durante sua passagem pelo clube paulista, ela se tornou multicampeã, tendo conquistado em 2024 a Supercopa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores. Ao todo, Portilho levou para casa impressionantes 15 títulos durante sua estada no Corinthians.

Com sua transferência para os Estados Unidos, a atacante espera continuar sua trajetória de sucesso e contribuir significativamente para o desempenho do Gotham FC na liga americana.