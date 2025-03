Polícia Civil do RJ lança Operação Espoliador para captura de foragidos

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deu início na manhã desta quinta-feira (13) à Operação Espoliador, uma ação destinada à captura de indivíduos foragidos da Justiça envolvidos em crimes graves, como roubo, latrocínio e receptação. Com mais de 700 agentes mobilizados, a operação já resultou na prisão de 123 suspeitos antes mesmo das 7h30.

Essa operação se estende por todo o território fluminense e é baseada em mandados de prisão emitidos pelo Poder Judiciário, que são fruto de investigações minuciosas conduzidas pela polícia. Os inquéritos revelaram que muitos dos roubos praticados estão diretamente ligados a narcotraficantes, que não apenas operam no tráfico de drogas nas comunidades, mas também exercem controle e exploração sobre essas áreas.

Além disso, as organizações criminosas têm ampliado suas atividades ilícitas ao oferecer armamento e suporte logístico para a realização de uma variedade de delitos. Entre eles, destacam-se o roubo de cargas, veículos, bem como assaltos a transeuntes, residências, instituições financeiras e estabelecimentos comerciais.

A Operação Espoliador reflete um esforço contínuo da Polícia Civil em combater a criminalidade e desmantelar redes criminosas que atuam no estado.