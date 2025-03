Confronto no Complexo da Maré, RJ, resulta em morte de suspeito

Na madrugada desta quinta-feira, 13, o Complexo da Maré, localizado em Bonsucesso, Zona Norte do Rio de Janeiro, foi palco de um violento confronto entre a Polícia Militar e criminosos durante uma operação policial.

Imagens capturadas por moradores mostram a intensidade dos disparos e a movimentação das forças policiais nas comunidades de Salsa, Merengue e Vila dos Pinheiros. Informações preliminares indicam que ao menos um suspeito foi atingido e veio a óbito durante a troca de tiros.

Os confrontos foram tão intensos que os criminosos atearam fogo em barricadas improvisadas, levando motoristas que transitavam pela Linha Vermelha a manobrar em contramão para escapar dos tiros. Para coibir a fuga dos bandidos que costumam se esconder após cometer crimes, a Polícia Militar anunciou a instalação de blocos de concreto na Vila do João.

Segundo relatos da PM, enquanto realizavam o monitoramento na área, equipes do Bope e do 22º BPM avistaram indivíduos armados com fuzis fugindo em uma embarcação próxima ao píer na Linha Vermelha. Durante essa fuga, os criminosos dispararam contra os agentes, que revidaram. Um dos suspeitos foi ferido e socorrido para o Hospital Municipal Evandro Freire, mas não sobreviveu aos ferimentos.

Identificado como ‘Trator’, o homem estava na posse de um fuzil, um rádio comunicador, munições e drogas no momento da apreensão. A Polícia Militar ainda informou que ele é considerado um dos suspeitos envolvidos no assassinato de dois policiais militares ocorrido em junho deste ano.

A situação no Complexo da Maré destaca as contínuas tensões entre as forças de segurança e o crime organizado na região, evidenciando a complexidade dos desafios enfrentados pela polícia na luta contra o tráfico e a violência armada.