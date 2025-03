Seap combate facção TCP em prisões do Rio de Janeiro

Na manhã desta quarta-feira, 12, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) deu continuidade à Operação Strangulatio, uma iniciativa voltada para o combate ao crime organizado dentro das unidades prisionais.

A fase atual da operação se concentra na desarticulação das lideranças da facção Terceiro Comando Puro (TCP). As ações estão sendo realizadas nas penitenciárias Esmeraldino Bandeira e Jonas Lopes de Carvalho, ambas situadas no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Este movimento é parte de um esforço contínuo das autoridades para fortalecer a segurança e a ordem nas instituições prisionais, visando reduzir a influência das organizações criminosas e melhorar as condições de custódia dos detentos.