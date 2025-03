Polícias do RJ realizam operação no Complexo de Israel, demolindo casas de traficante

A Polícia Civil e a Polícia Militar do Rio de Janeiro iniciaram, na manhã desta terça-feira (11), uma operação significativa no Complexo de Israel, localizado na Zona Norte da cidade. O foco da ação é a demolição de propriedades luxuosas associadas ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como Peixão, que lidera a facção Terceiro Comando Puro (TCP).

Entre os alvos da operação, destaca-se um empreendimento chamado “Resort Green”, situado em Parada de Lucas. Este local, que apresenta um lago privado destinado à criação de carpas e diversas piscinas, é também o espaço onde funcionava uma academia equipada com aparelhos modernos.

Reprodução – TV Globo

No momento da chegada das forças policiais, um intenso confronto armado foi registrado, resultando no fechamento temporário da Avenida Brasil. Contudo, às 6h, o tráfego na via já havia sido normalizado. Por outro lado, a Supervia informou que os trens do Ramal Saracuruna não estavam operando entre Caxias e Penha até o último relatório disponível.

A investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) revelou que as mansões em questão foram erguidas com recursos provenientes de atividades ilícitas e servem como depósitos para armas e drogas. Ademais, o “resort” foi construído em área ambientalmente protegida, com significativa destruição da vegetação nativa e alterações no curso dos rios locais.

O delegado Felipe Curi, chefe da Polícia Civil, ressaltou a necessidade de uma abordagem rigorosa contra narcotraficantes: “Precisamos adotar medidas mais incisivas e contundentes contra esses narcotraficantes, que agem como verdadeiros narcoterroristas ao disparar contra a população para interromper as operações policiais”.

Curi também destacou a intolerância religiosa imposta por Peixão, afirmando que ele não aceita outras crenças ou religiões, expelindo pessoas que praticam cultos afro-brasileiros e espiritismo. “Não podemos permitir essa situação”, completou.

Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, se tornou uma figura central no tráfico de drogas no Rio de Janeiro após ascender ao poder na facção TCP em 2016. Desde então, ele tem ampliado seus domínios na região conhecida como Complexo de Israel, que inclui localidades como Cidade Alta e Vigário Geral. A presença de símbolos como a Estrela de Davi e a bandeira israelense em suas áreas demonstra o controle estabelecido por ele.

O poder bélico do TCP é notório; Peixão possui um arsenal capaz de sustentar confrontos prolongados com as forças policiais. Sua ascensão ao controle do Complexo de Israel foi marcada por ações como a instalação de câmeras nas comunidades e a construção de pontes entre as favelas.

Peixão era conhecido anteriormente como Alvinho e teve uma infância marcada pela influência de sua mãe umbandista. No entanto, sua conversão ao evangelicalismo trouxe consigo uma onda de intolerância religiosa que resultou na proibição de cultos afro-brasileiros em sua área.

A operação desta terça-feira representa um passo importante na luta contra o tráfico e a criminalidade organizada no estado do Rio de Janeiro.