TOP 10 notícias de hoje – 19/03/2025

Luto em SP: Morre Cláudio Lembo, ex-governador e figura marcante da política paulista

Velório acontece hoje na Assembleia Legislativa

Em menos de três meses, 2025 já tem 28% dos licenciamentos de 2024

Condutor paulista se antecipa neste ano; calendário oficial do Detran-SP começa em julho, com placas de final 1 e 2; ao todo, 21 milhões de veículos devem ser licenciados no ano

Polícia prende envolvidos em latrocínio de ciclista em São Paulo

Agentes detiveram o piloto da moto na zona sul da capital; atirador havia sido detido há uma semana

Brasil registra 344 mil internações por doenças relacionadas ao saneamento em 2024

As crianças e os idosos são os que costumam adoecer com mais gravidade

Governo de São Paulo conclui 197 obras em escolas do ABC em 26 meses

Em todo Estado foram finalizadas 3.965 intervenções em edifícios escolares; número é 121% maior do que o entregue no período entre 2019 e 2022

Festival Lollapalooza acontece nos dias 28, 29 e 30 de março

Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake prometem performances inesquecíveis em São Paulo

No RJ, um crime contra mulheres ocorre a cada 72 horas

Aumento da violência é debatido na Alerj, com propostas para fortalecer DEAMs e direitos femininos

Desaprovação de Lula atinge 88% entre gestores financeiros

Haddad tem 58% de rejeição e Galípolo é visto positivamente por 45%. Expectativas econômicas são negativas.

Gusttavo Lima desiste de candidatura à Presidência em 2026

Cantor revela que deseja ajudar o Brasil de outras formas

Oportunidade de renda com Ovos de Páscoa artesanais impulsiona a economia no Grande ABC

Rede Estrela do Lar oferece produtos e itens para quem deseja aproveitar o período para lucrar