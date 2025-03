Luto em SP: Morre Cláudio Lembo, ex-governador e figura marcante da política paulista

O ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, faleceu na manhã desta quarta-feira (19), aos 90 anos. A família ainda não divulgou informações sobre a causa do falecimento.

O velório de Lembo será realizado no Hall Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, com horários definidos das 10h30 às 15h. O sepultamento está agendado para ocorrer no Cemitério do Araçá a partir das 16h.

Cláudio Lembo destacou-se como uma figura proeminente na política paulista, assumindo o governo do estado em março de 2006, após a renúncia do então governador Geraldo Alckmin, que deixou o cargo para concorrer à presidência. Sua administração se encerrou em 1° de janeiro de 2007, quando José Serra tomou posse como seu sucessor. Antes de assumir o governo, Lembo foi vice-governador entre os anos de 2003 e 2006.

A gestão de Lembo ficou marcada por eventos significativos, incluindo a primeira onda de ataques perpetrados pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) contra alvos de segurança pública e ônibus na capital paulista, um episódio que ocorreu em 15 de maio de 2006.

Além de sua carreira política, Lembo também foi um dos fundadores do antigo DEM (ex-PFL) e, desde 2011, era filiado ao Partido Social Democrático (PSD), liderado por Gilberto Kassab, com quem trabalhou para consolidar a legenda em São Paulo.

Com formação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo (USP) e doutorado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Lembo também exerceu funções acadêmicas relevantes, incluindo a posição de reitor dessa última instituição.

Em reconhecimento à sua trajetória, o atual governador Tarcísio de Freitas decretou luto oficial por três dias. Nascido em 12 de outubro de 1934 em São Paulo, Lembo também ocupou cargos como secretário municipal em diversas gestões ao longo dos anos, trabalhando com prefeitos como Olavo Setúbal, Jânio Quadros e Paulo Maluf.

Nas redes sociais, Gilberto Kassab expressou suas condolências pela morte do colega e ressaltou as qualidades do ex-governador. Em sua mensagem, ele descreveu Lembo como um “homem público sem uma única observação negativa” e compartilhou lembranças pessoais que refletem a amizade e o respeito que nutriu por ele ao longo dos anos. Kassab ofereceu seus sentimentos à família enlutada e a todos que foram tocados pela vida e obra de Cláudio Lembo.