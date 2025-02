Reaproximação entre Bolsonaro e Kassab sinaliza novos rumos para eleições de 2026

Uma conversa recente entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PSD, Gilberto Kassab, sinaliza uma possível reaproximação entre os dois políticos, tradicionalmente considerados adversários. Durante o encontro, que ocorreu na semana passada, Kassab manifestou apoio à proposta de anistia para os envolvidos nos acontecimentos de 8 de janeiro, enquanto busca o respaldo de Bolsonaro para viabilizar sua candidatura a vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) nas eleições de 2026.

O contexto político atual em São Paulo sugere que tal aliança pode ser benéfica. Aliados de Tarcísio veem a aproximação como uma oportunidade para aliviar as tensões que cercam o governador, especialmente considerando que Kassab ocupa uma posição influente como secretário de Governo e Relações Institucionais, um cargo estratégico na administração paulista.

A resistência de Kassab e os desafios para viabilizar sua candidatura como vice

Conforme reportado pelo Estadão, a aspiração de Kassab em se tornar vice de Tarcísio enfrenta resistência devido ao histórico conturbado com Bolsonaro. Nos últimos anos, Kassab e o PSD figuraram entre os principais opositores do bolsonarismo, situação que ele mesmo reconhece nos bastidores.

A animosidade entre Kassab e Bolsonaro remonta ao governo do ex-presidente, particularmente durante a CPI da Covid, que se revelou um dos momentos mais críticos da administração anterior. Além disso, a nomeação do PSD para três ministérios no governo Lula e a forte presença de Kassab em São Paulo complicaram ainda mais essa relação.

Os correligionários de Bolsonaro frequentemente criticam Kassab por não demonstrar disposição em dialogar com o grupo. Esse afastamento tem impactos diretos sobre Tarcísio, que já expressou suas preocupações a aliados sobre a influência do dirigente do PSD em sua gestão.

A secretaria liderada por Kassab é responsável pela articulação com a Assembleia Legislativa e outras instâncias políticas, desempenhando um papel vital na gestão dos convênios municipais. Críticas têm surgido também de bolsonaristas e líderes partidários aliados ao governador, que acusam Kassab de utilizar sua posição para consolidar sua própria influência ao filiar prefeitos sem consultar outros partidos da base.

No passado recente, Bolsonaro não hesitou em criticar publicamente Kassab através de mensagens enviadas via WhatsApp. Em algumas delas, ele associou o PSD às políticas do PT, mencionando questões controversas como ideologia de gênero e outros temas sensíveis.

No entanto, relatos indicam que Bolsonaro tem adotado um tom menos agressivo em relação a Kassab nos últimos meses, levando alguns a acreditarem que isso possa abrir caminho para uma trégua. Parte do círculo próximo a Tarcísio considera que uma reaproximação não só aliviaria as pressões sobre o governador em São Paulo, mas também poderia se transformar em um trunfo político nas eleições de 2026, especialmente com o PSD sendo um partido cobiçado por Lula.

Kassab já compartilhou com seus aliados sua expectativa por um movimento à direita no cenário político em 2026. Nesse sentido, ele busca estreitar laços com o espectro político conservador. Para isso, correligionários de Bolsonaro esperam que Kassab manifeste seu apoio ao grupo, especialmente no que tange à anistia dos envolvidos no 8 de janeiro e possíveis alterações na Lei da Ficha Limpa.