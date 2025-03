Alesp seguirá democrática, plural e aberta ao diálogo, garantem deputados eleitos para Mesa Diretora

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) manterá seu papel democrático e seguirá aberta ao diálogo e à pluralidade de ideias, tendo como prioridade a harmonia entre os poderes. É o que garantem o presidente André do Prado (PL), o 1º secretário Maurici (PT) e o 2º secretário Barros Munhoz (PSDB), eleitos neste sábado (15) para formar a Mesa Diretora da Casa no biênio 2025-2026.

Reeleito com 88 votos, André do Prado ressaltou que o Parlamento continuará sendo protagonista no debate sobre o futuro do estado, sempre pautado na melhoria da vida das cidadãs e dos cidadãos paulistas. “Durante os dois últimos anos, mantivemos um diálogo constante e construtivo com os poderes Executivo, Judiciário, além do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Esse trabalho harmônico foi essencial para os avanços que conseguimos”, destacou.

O presidente reforçou ainda sua visão de que o Parlamento é, por natureza, o “espaço para o debate de ideias e o local onde o contraditório fortalece a democracia, pois o contraditório é essencial para o aprimoramento dos projetos que tramitam na Casa.”

No último biênio, mais de 270 projetos foram aprovados no Plenário, sendo 206 de iniciativa parlamentar. Além disso, foram promovidas mais de 150 audiências públicas e cerca de 50 reuniões itinerantes em todo o estado para debater a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Eleito para o cargo de 1º secretário, o deputado Maurici (PT) ressaltou o debate contraditório presente no parlamento e destacou que estar eleito para a Mesa Diretora não significa concordar com as políticas implementadas atualmente. “Significa, sim, que esse é o Parlamento onde se debate e se constrói a partir das diferenças”, citou.

Complementando a fala do colega, o deputado eleito como 2º secretário, Barros Munhoz (PSDB), afirmou que, embora haja dificuldade no debate público, é necessário ter coragem e ousadia para enfrentar os desafios que se apresentam. “É com o espírito conciliador que aceitei esse cargo”, destacou.

Composta pelo cargo de presidente e de 1º e 2º secretários, a Mesa Diretora é a responsável por organizar os trabalhos legislativos, como as votações dos projetos de leis, e chefiar todos os setores administrativos da Casa de Leis. Os membros são eleitos a cada dois anos.