Oportunidade de renda com Ovos de Páscoa artesanais impulsiona a economia no Grande ABC

Após o Carnaval, o mercado já se prepara para a Páscoa, um dos períodos mais rentáveis do calendário brasileiro. Nos últimos anos, a produção artesanal de ovos de Páscoa tem se consolidado como uma tendência crescente. Além de atrair consumidores em busca de produtos diferenciados, essa demanda também tem aberto portas para empreendedores que veem a Páscoa como uma oportunidade de gerar renda, seja de forma sazonal ou permanente.

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab), o consumo de chocolate no Brasil continua a crescer. De 2020 a 2024, a presença do chocolate nos lares brasileiros subiu de 85,5% para 92,9%, o que significa que, a cada dez lares, cerca de nove possuem algum tipo de chocolate, seja em barras, bombons ou ovos. A frequência de consumo também aumentou, passando de 56% para 65%, apontando que os brasileiros compram chocolates semanalmente. Ainda segundo informações da Abicab, cada pessoa consome em média 3,9 kg de chocolates por ano, o maior índice dos últimos cinco anos.

Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE indica que muitos brasileiros estão preferindo ovos de Páscoa caseiros, não apenas pela superioridade do sabor, mas também pelo desejo de apoiar pequenos negócios e valorizar o trabalho artesanal. Isso se reflete na preferência por produtos feitos de forma manual, com detalhes que os tornam únicos e especiais. A tendência de valorização do produto artesanal, aliada à possibilidade de apoiar o comércio local, tem impulsionado a produção de ovos caseiros.

Diante desse cenário, a rede Estrela do Lar, que possui lojas em Santo André e São Bernardo do Campo, se destaca como um suporte essencial para os micros e pequenos empreendedores que buscam se inserir ou se expandir no mercado de ovos de Páscoa artesanais. A empresa oferece uma ampla gama de itens e soluções acessíveis, ideais para a produção de ovos de Páscoa de alta qualidade. Entre as opções estão formas e embalagens que permitem criar ovos com acabamentos diferenciados e de excelente apresentação.

A rede disponibiliza utensílios tanto para quem está começando quanto para quem já possui experiência. Há formas para ovos de diferentes tamanhos e modelos, como o ovo liso de 150g e 30g, a forma tradicional alpino, a forma especial ovo de colher de 250g e até formas personalizadas, como as de pão de mel, urso e barra de chocolate. Além disso, as embalagens, fitas e acessórios são perfeitos para quem deseja agregar valor ao produto, criando uma apresentação final que chama a atenção do consumidor. As embalagens são de qualidade, como as formas de acetato e as opções mais criativas, são ideais para dar um toque exclusivo aos ovos artesanais.

“Nossa expectativa para o período é um crescimento de 27% nas vendas em relação ao ano passado. A demanda tem se mostrado crescente e esperamos que nossos produtos especializados atendam a cada vez mais empreendedores que buscam se destacar nesse mercado”, afirma a gerente de marketing da rede, Gabriela Muniz.

Para aqueles que desejam revender ovos de Páscoa ou até mesmo presentear, a rede também oferece uma vasta seleção de ovos prontos, com opções que atendem a diferentes gostos e orçamentos.