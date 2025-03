Governo de São Paulo conclui 197 obras em escolas do ABC em 26 meses

O Governo de São Paulo entregou 3.965 obras em escolas e creches no período entre janeiro de 2023 e fevereiro deste ano. O número é 121% maior do que foi registrado na última gestão completa (2019-2022). Em 26 meses, foram destinados à Secretaria da Educação do Estado São Paulo (Seduc-SP) R$ 2 bilhões para construções e reparos em prédios escolares via Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE) ou por meio de acordos com prefeituras municipais.

Apenas em 2024, o aporte em infraestrutura para revitalizar a rede foi superior a R$ 1 bilhão e as 2.215 obras entregues no último ano equivalem a mais que o dobro dos resultados obtidos em 2023.

No ABC, foram 197 obras com investimento total de R$ 161,2 milhões e beneficiaram mais de 114 mil estudantes. As intervenções incluem reformas nas quadras esportivas, cozinhas, refeitórios e salas de aulas de unidades que atendem estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Também foram revitalizadas fachadas e telhados, além das adequações de acessibilidade e climatização nas escolas.

“É muito importante para a gente recuperar as boas condições da nossa escola. Desse montante, mais de 1,2 bilhão de reais foi investido nessa categoria de obras. Estamos reformando e melhorando as nossas escolas para atender melhor os nossos estudantes. Isso mostra o esforço da FDE em chegar em cada vez mais unidades escolares, em cada vez mais municípios. Já são 517 municípios beneficiados e mais de 2.600 unidades escolares que estão sendo beneficiadas por essas intervenções em todo o estado de São Paulo”, afirma Fabricio Moura Moreira, presidente da FDE.