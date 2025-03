Em menos de três meses, 2025 já tem 28% dos licenciamentos de 2024

No estado de São Paulo, muitos já riscaram o licenciamento de veículos da lista de tarefas para 2025. De acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), 5,56 milhões de motos e automóveis já foram licenciados neste ano. O número representa 28% de todos os veículos com licenciamento registrado em 2024 – 20.241.609, exatamente. O calendário oficial e obrigatório tem início apenas em julho, com placas finais 1 e 2.

Ao todo, cerca de 21 milhões de motos, automóveis, camionetas e outros veículos devem ser licenciados ao longo de 2025. A taxa deste ano é de R$ 167,74. O licenciamento é obrigatório e o não cumprimento pode levar ao recolhimento do veículo – que, se abordado, será enviado a um pátio credenciado.

Para licenciar um veículo registrado em São Paulo, é preciso quitar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e eventuais multas de trânsito. Confira, abaixo, o calendário oficial do licenciamento 2025 em São Paulo:

Julho: placas com finais 1 e 2

Agosto: placas com finais 3 e 4

Setembro: placas com finais 5 e 6

Outubro: placas com finais 7 e 8

Novembro: placas com final 9

Dezembro: placas com final 0