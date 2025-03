Gusttavo Lima desiste de candidatura à Presidência em 2026

O cantor e empresário Gusttavo Lima anunciou, através de uma publicação em suas redes sociais nesta quarta-feira (19), que não irá mais se candidatar à presidência da República nas eleições de 2026, uma intenção que havia manifestado no início deste ano.

Em sua declaração, o artista enfatizou: “Não sou candidato a nenhum cargo político. Em 2026, não serei candidato e não estou filiado a nenhum partido. Meu desejo de ajudar o Brasil permanece, mas pretendo contribuir de outras maneiras, sem a necessidade de concorrer ou ser eleito para um cargo público”.

No vídeo divulgado, Gusttavo Lima reafirmou seu compromisso com a carreira artística e os negócios, além de expressar sua vontade de continuar colaborando com a sociedade. “Quero que todos os lados políticos se unam em prol do povo brasileiro. Vou continuar minha carreira e desenvolver meus empreendimentos. Tenho muitas novidades para compartilhar com vocês”, declarou.

No início de janeiro, Gusttavo Lima havia revelado ao portal “Metrópoles” sua intenção de se candidatar, argumentando que o Brasil “precisa de alternativas”. Na ocasião, ele tentou se distanciar das etiquetas políticas de direita e esquerda, embora já tivesse expressado apoio a figuras políticas como Jair Bolsonaro e Pablo Marçal.

A desistência pegou muitos aliados de Bolsonaro de surpresa, sendo interpretada por alguns como um “balão de ensaio” junto ao governador Ronaldo Caiado.

No mesmo vídeo onde anunciou sua decisão, que teve duração superior a cinco minutos, Gusttavo Lima também compartilhou seu sonho de criar o “Instituto Gusttavo Lima”, nome que remete ao apelido que recebeu após ser reconhecido como o embaixador da Festa do Peão de Barretos (SP). “Durante muito tempo, não manifestei interesse por política ou pela candidatura a qualquer cargo. Mas, como qualquer brasileiro, também anseio por menos desigualdade para todos. Prova disso são todas as minhas ações sociais e esforços dedicados a ajudar milhares de brasileiros”, completou o cantor.