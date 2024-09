TOP 10 notícias de hoje – 14/09/2024

Confira a programação do último dia da Bienal do Livro

Amanhã (15), a feira vai das 10h às 21h

Radiação ultravioleta atingirá risco extremo quinta-feira (19) em São Paulo

Temperatura poderá subir para 34ºC

Queimadas custam ao menos R$ 2 bi em SP, e seca deve aumentar prejuízos no Brasil

O governo estadual disse que viabilizou R$ 110 milhões para ações voltadas a produtores afetados.

Brasil goleia Cuba na estreia na Copa do Mundo de futsal: 10 a 0

Seleção inicia busca do hexa no Uzbequistão com vitória contundente

Rayssa Leal dá o troco em japonesa e é campeã mundial em Roma

A brasileira enfrentou sete atletas japonesas na decisão após se classificar na segunda locação na semifinal.

Governo de SP já aplicou mais de R$ 21 milhões em multas na Operação SP sem Fogo

Área queimada nas Unidades de Conservação é de cerca de 700 hectares, o que corresponde a apenas 0,7% da área total protegida de mais de um milhão de hectares

Em 50 anos, trens do metrô de SP percorreram 1.576 vezes a distância da Terra à Lua

Quase 3 milhões de moradores da região metropolitana de São Paulo dependem desse meio de transporte.

Suspensão do X pelo STF divide eleitores de São Paulo, aponta Datafolha

De acordo com a pesquisa, 48% concordam com a derrubada da rede social, enquanto 43% discordam.

Honda Racing domina primeira fila do SuperBike Brasil em Cascavel

Eric Granado retorna à competição com a pole position na classe SuperBike Pro, após registrar novo recorde para o circuito paranaense; Guilherme Brito larga em segundo, com João Carneiro em terceiro, na corrida deste domingo (15/9)

Governo de SP tem maior operação aérea da história no combate aos incêndios

20 aeronaves atuam simultaneamente em diversas regiões para apagar as chamas; governador Tarcísio de Freitas acompanhou os trabalhos no Gabinete de Crise