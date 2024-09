Rayssa Leal dá o troco em japonesa e é campeã mundial em Roma

Prata em Tóquio e bronze em Paris, a brasileira Rayssa Leal conquistou neste sábado (14) o título do Mundial de skate street de Roma em sua primeira participação após os Jogos Olímpicos de 2024.

A brasileira enfrentou sete atletas japonesas na decisão após se classificar na segunda locação na semifinal.

A Fadinha somou 270,56 pontos para ficar com o título. A prata ficou com a japonesa Momiji Nishiya, campeã olímpica que “tirou” o ouro de Rayssa em Tóquio, com 269,14. Miyu Ito somou 249,53 e levou o bronze.

Rayssa Leal abriu a final com 86,44 na primeira volta e conseguiu uma nota ainda maior na segunda descida: 88,43.

Nas manobras, ela zerou as duas primeiras descidas, mas acordou na sequência e ultrapassou as japonesas depois de tirar 88,14 e 93,99, a melhor nota da final.

Bicampeã mundial, Pâmela Rosa parou nas semifinais do torneio. A competição contou ainda com a participação de mais duas brasileiras que não conseguiram se classificar à semifinal: Maria Lúcia Campos ficou em 27º lugar, enquanto Daniela Vitória terminou na 29ª colocação.