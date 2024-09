Honda Racing domina primeira fila do SuperBike Brasil em Cascavel

A equipe Honda Racing dominou a qualificação da categoria SuperBike Pro na sétima etapa do SuperBike Brasil 2024, realizada neste sábado (14/9), na pista de Cascavel, no Paraná. Eric Granado vai largar da pole position na corrida deste domingo (15/9), tendo a seu lado na primeira fila os companheiros de time Guilherme Brito e João Carneiro, respectivamente segundo e terceiro colocados na Superpole, também com a motocicleta Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP.

De volta à competição após a ausência na sexta etapa, em Interlagos (disputou uma rodada do Mundial da MotoE), Granado já havia mostrado sua força nos treinos livres. No dia anterior, o piloto estabeleceu um novo recorde entre as motocicletas para o circuito de 3.058 metros do Autódromo Internacional Zilmar Beux, com volta de 1min00seg940. Na Superpole deste sábado, chegou próximo da marca, ao registrar 1min01seg059. “Estou muito feliz com a pole, fizemos um ótimo trabalho para contar com uma moto estável com pista seca e molhada. Garantimos mais um ponto para o campeonato, o que é muito importante, e agora é foco total na corrida. A previsão é de chuva, então será importante estar muito concentrado para conseguir o máximo de pontos possíveis”, comentou.

Dono do recorde anterior da pista de Cascavel, que era de 1min01seg465, Guilherme Brito mostrou mais uma vez se sentir à vontade no veloz traçado paranaense para garantir novamente uma posição entre os primeiros do grid. Desempenho positivo também de João Carneiro, motivado pelo fim de semana inesquecível da sexta etapa, quando foi pole e venceu pela primeira vez na categoria.

A equipe Honda Racing de Motovelocidade é patrocinada por Pro Honda, Honda Seguros, DID, NGK, Ogio, Pirelli, Macna e Axalta.

Copa Pro Honda CBR 650R – Na Copa Pro Honda CBR 650R, o líder do campeonato Guilherme Paulino Fernandes, o Gui Foguetinho, deu show na Superpole, garantindo a primeira posição geral do grid com folga. Ele terá a seu lado na primeira fila Fabio Delefrate e Higor Vidotto, respectivamente primeiro e segundo colocados (também pela categoria Light). Chrystian Quick foi o mais rápido entre os inscritos na Master.

SuperBike Brasil 2024

7ª etapa

Local: Autódromo Internacional Zilmar Beux, Cascavel (PR)

Resultados extraoficiais (três primeiros)

SuperBike / Categoria SuperBike Pro

Superpole

1 – #51 – Eric Granado – 1:01.059 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

2 – #44 – Guilherme Brito – 1:01.465- Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

3 – #14 – João Carneiro – 1:01.834 – Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Pro

Superpole

1 – #72 – Gui Foguetinho – 1:08.779

2 – #388 – Fabio Delefrate – 1:10.001

3 – #319 – Higor Vidotto – 1:10.498

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Light

SuperPole / Treino classificatório final

1 – #388 – Fabio Delefrate – 1:10.001

2 – #319 – Higor Vidotto – 1:10.498

3 – #43 – Gabriel Souza – 1:17.446

Copa Pro Honda CBR 650R / Categoria Master

SuperPole / Treino classificatório final

1 – #377 – Chrystian Quick – 1:11.003

2 – #65 – Carlos Barcelos – 1:12.882

3 – #58 – Odair Delefrate – 1:14.476

Programação

Domingo (15/9)

Das 7h14 às 7h24 – Copa Pro Honda CBR 650R – Warm-Up

Das 8h10 às 8h20 – SuperBike – Warm-Up

9h54 – Copa Pro Honda CBR 650R – Corrida (14 voltas)

13h10 – SuperBike – Corrida (19 voltas)

A programação é fornecida pela organização do evento e está sujeita a alterações.