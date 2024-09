Confira a programação do último dia da Bienal do Livro

Após semana movimentada, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo tem seu último dia de programação recheado de atividades para os visitantes. Na data de seu encerramento, a feira vai das 10h às 21h.

Com os ingressos esgotados para este último dia, os organizadores esperam que muitas pessoas devem passar pelo Anhembi neste domingo (15). Confira abaixo as atrações:

Parte do Seu Mundo: Romances transformadores e temas reais com Abby Jimenez

Domingo, 15 Set

10:30 – 11:30

Arena Cultural

Abby Jimenez, Palestrante

Frini Georgakopoulos, Mediadora

A ficção científica de John Scalzi

Domingo, 15 Set

13:30 – 14:30

Arena Cultural

John Scalzi, Palestrante

Laura Pohl, Mediadora

De volta aos 15

Domingo, 15 Set

12:00 – 13:00

Arena Cultural

“Desde o lançamento de “”De volta aos 15″” por Bruna Vieira em 2013, os leitores acompanharam a história de Anita e suas viagens pelo tempo. A adaptação dos livros pela Netflix, que trouxe Maisa e Camila Queiroz interpretando a protagonista, ajudou ainda mais pessoas a conhecerem essa história, que nos leva a pensar sobre nossos sonhos e o que queremos para o nosso futuro.

Assim como Anita viaja por diferentes momentos de sua vida, neste painel vamos discutir toda a jornada de De Volta aos 15, desde o processo de criação de Bruna Vieira, passando pelo sucesso dos livros, a adaptação para o audiovisual, e que mensagens conseguimos tirar ao final das três temporadas da série que conquistou fãs no Brasil e no mundo. “

Bruna Vieira, Palestrante

TRANSFORMAÇÃO PELA GASTRONOMIA: UMA INSPIRADORA TRAJETÓRIA

Domingo, 15 Set

12:00 – 13:00

Cozinhando com Palavras

Das adversidades da favela para o reconhecimento da Revista Forbes, como um dos 30 jovens mais talentosos e promissores do Brasil.

Chef João Diamante, Palestrante

A geração do quarto

Domingo, 15 Set

14:00 – 15:00

Espaço Educação

Apresentação do resultado de uma pesquisa com milhares de jovens brasileiros, em várias capitais do país, e aponta para um quadro preocupante de intenso sofrimento dos jovens diante da realidade brasileira, das novas formas de socialização e das dores de crescimento em nossa sociedade.

Hugo Monteiro, Palestrante

Educar, cuidar e nutrir para a vida

Domingo, 15 Set

12:00 – 13:00

Espaço Educação

Reflexões e orientações para construção de uma conciência nutricional e protagonismo nas escolhas.

Lucas Furio Melara, Palestrante

Adolfo Pereira de Mendonça, Palestrante

Maria Paula de Albuquerque, Palestrante

Suellen Monteiro, Mediação

Crianças querem saber: encontro com Ana Maria Machado.

Domingo, 15 Set

10:00 – 10:30

Espaço Infâncias

Crianças entrevistam Ana Maria Machado

Ana Maria Machado, Palestrante

Stella Torelli, Palestrante

Catarina Trigo, Palestrante

Fake News

Domingo, 15 Set

11:00 – 11:30

Espaço Infâncias

Jogos e brincadeiras de adivinhação sobre notícias falsas.

Marcelo Duarte, Palestrante

Qual seu medo mais sem sentido?

Domingo, 15 Set

14:00 – 14:30

Espaço Infâncias

Contação de histórias com Maria Cecília Conta para o Lançamento do livro “Um intruso no armário” da autora Elisabete da Cruz.

Elisabete da Cruz, Palestrante

Maria Cecília, Palestrante

OFICINA DE XILOGRAVURA

Domingo, 15 Set

10:00 – 10:50

Espaço Cordel e Repente

NIRELDA LONGOBARDI, Palestrante

Eventos e Prêmios Literários: Conectando Autores e Leitores

Domingo, 15 Set

10:00 – 10:50

Papo de Mercado

Participe desta mesa de debate que explora como eventos e prêmios literários podem conectar autores e leitores. Discutiremos estratégias para ampliar o alcance dessas iniciativas, promovendo a diversidade e inclusão na cena literária nacional. Descubra como esses eventos podem enriquecer a experiência de leitura e fortalecer comunidades ao redor do país.

Rogério Robalinho, Palestrante

Andreza Delgado, Palestrante

Henrique Rodrigues, Mediador

Vanessa Passos, Palestrante

Sevani Matos, Palestrante

Hubert Alqueres, Palestrante

Sustentabilidade no Papel e no Editorial: Práticas e Impactos Reais

Domingo, 15 Set

11:00 – 11:50

Papo de Mercado

Nesta mesa de debate, especialistas do setor editorial discutem iniciativas e desafios relacionados à sustentabilidade. Explore práticas sustentáveis na produção de livros, desde o papel utilizado até políticas de impressão e distribuição.

Fabio Mortara, Palestrante

Gerson Ramos, Palestrante

Luis Felipe Pereira Borges da *Cunha, Mediação

A Metamorfose e o tempo: Kafka e sua influência na literatura contemporânea

Sexta-feira, 13 Set

11:00 – 12:15

Salão de Ideias

Em homenagem ao centenário de morte de Franz Kafka, Reiner Stach, biógrafo do autor judeo-alemão, e Aldri Anunciação se reúnem para discutir a duradoura influência de Kafka na literatura contemporânea. A mesa destaca como “A Metamorfose”, de Kafka, inspirou “Pretamorphosis”, de Anunciação, explorando as conexões e ressonâncias do legado kafkaniano, mesmo 100 anos depois da sua morte.

Reiner Stach, Palestrante

Aldri Anunciação, Palestrante

Raquel Cozer, Mediadora

Sessão Colgate: Perfis de coragem e resistência

Domingo, 15 Set

13:00 – 14:15

Salão de Ideias

Na mesa “Perfis de Coragem e Resistência”, Débora Thomé, Alê Garcia e Fernanda Lopes se reúnem para discutir a importância de contar histórias inspiradoras de figuras que desafiaram preconceitos e lutaram por igualdade e justiça. Débora apresenta “50 LGBTQ+ Incríveis”, destacando personalidades da comunidade LGBTQ+ que se tornaram ícones de resistência e superação. Alê traz “Negros Gigantes”, que celebra as conquistas de personalidades negras e suas influências em sua própria trajetória. Fernanda contribui com “Lute como uma Garota”, revelando as vidas de feministas que moldaram o mundo. Cada autor perfila figuras marcantes em suas áreas, demonstrando como essas histórias de coragem e resiliência podem inspirar novas gerações a continuar lutando por um mundo mais justo e inclusivo.

Débora Thomé, Palestrante

Alê Garcia, Palestrante

Fernanda Lopes, Palestrante

Deko Lipe, Mediador

Lições de Ziraldo para brincar sempre

Domingo, 15 Set

15:00 – 16:15

Salão de Ideias

Com uma abordagem leve e inspiradora, Alexandre Coimbra e Cláudio Thebas discutem como as lições do Menino Maluquinho de Ziraldo podem ser aplicadas para trazer mais alegria e criatividade à vida adulta. Eles compartilham histórias pessoais e insights sobre a importância do brincar e da imaginação.

Alexandre Coimbra Amaral, Palestrante

Cláudio Thebas, Palestrante

Antoune Nakkhle, Mediação