Governo de SP já aplicou mais de R$ 21 milhões em multas na Operação SP sem Fogo

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) informa que a Operação SP Sem Fogo registrou, de janeiro a agosto deste ano, 2159 ocorrências de incêndio em todo estado. A Polícia Ambiental aplicou 420 autos de infração por degradar a vegetação. Mais de R$ 21 milhões de reais em multas foram aplicadas. Mais de 20 pessoas foram presas por causarem incêndios.

A Fundação Florestal (FF), responsável pelas Unidades de Conservação do Estado, como forma de prevenção, fechou 81 Parques Estaduais para proteger os visitantes e a população do entorno destas localidades. A FF ampliou o número de bombeiros civis em quase 80% neste mês para combater as chamas, passando de 57 para 102 profissionais. A estrutura da FF conta ainda com mais de 200 brigadistas, e 70 vigilantes brigadistas. Os equipamentos que são usados por esses profissionais são: Caminhões-pipa, tratores, carretas-tanque, picapes 4×4, kit moto-bomba com tanque rígido, quadriciclos, sopradores, atomizador costal, roçadeiras, motosserras, bomba costal e abafadores. Além disso, só neste ano, a fundação realizou mais de 1.600 km de aceiros, faixa de terra livre de vegetação que é criada para impedir a propagação de incêndios. 80 animais silvestres foram resgatados, 44 mortos e 36 estão em tratamento. A área queimada nas Unidades de Conservação é de cerca de 700 hectares, o que corresponde a apenas 0,7% da área total protegida de mais de um milhão de hectares.

A atual gestão do Governo do Estado adota uma série de medidas, desde o ano passado, com ações transversais e intersecretariais no combate aos incêndios. Em dezembro de 2023, foi lançado o programa São Paulo Sempre Alerta, que investe mais de R$ 1,8 bilhão em ações para minimizar o impacto das mudanças climáticas. Outra iniciativa implantada em 2023 é a Operação SP sem Fogo, que, de forma permanente, desenvolve ações preventivas contra incêndios. Desde 5 de junho, a operação está na fase vermelha, quando as equipes passam de uma fase de treinamento e preparação para uma fase de monitoramento, prevenção e combate. 2600 profissionais passaram por esse treinamento neste ano.

No dia 24 de agosto, o governo criou um gabinete de crise, no âmbito dessa operação, por causa dos incêndios. Uma força-tarefa com 15 mil pessoas permanece mobilizada continuamente para pronta resposta. Há monitoramento permanente por satélite de focos de incêndio, condições climáticas e previsão meteorológica para planejamento de ações e deslocamento de efetivo, veículos terrestres e aeronaves. Dentro desta operação estão mais de 1,6 mil bombeiros e apoio de 587 viaturas para combate terrestre. No início do mês, o Estado liberou R$ 5,9 milhões adicionais para a contratação de 120 horas de voo de monitoramento e 300 de combate aéreo, somando 420 horas. O reforço se somou às outras 1.400 horas de voo já contratadas pela Semil e pela Defesa Civil para atuar nas queimadas. Ao todo, o estado conta com 20 aeronaves à disposição. Mais de 800 lançamentos de água por aeronaves já foram realizados no interior do estado, com cerca de 330 mil litros de água despejados. As ações de combate aos incêndios também contam com o apoio da iniciativa privada tanto na identificação de focos de queimada quanto nas ações preventivas.

Desde o ano passado, a gestão estadual investiu mais de R$ 170 milhões no âmbito da Operação SP Sem Fogo. Além disso, o governo paulista aplicou mais R$ 152 milhões na compra de 125 viaturas para o Corpo de Bombeiros e na aquisição de veículos e equipamentos para a Defesa Civil atuar no enfrentamento ao fogo. O Governo de São Paulo adotou ainda medidas para garantir o estoque de medicamentos e oxigênio nas unidades de saúde. A Secretaria de Estado da Saúde reforçou o estoque de medicamentos e oxigênio e intensificou medidas de orientação à população.