TOP 10 notícias de hoje – 07/11/2024

Cerca de 90% das vítimas de ações policiais em 2023 são negras

Estudo revela padrão alarmante de racismo

Inmet alerta para chuvas intensas no fim de semana

Há risco de cortes de energia elétrica e queda de árvores

Enxurrada atinge creche em Osasco, provoca caos e medo em crianças

Todas as crianças foram resgatadas pela Guarda Civil Municipal e não sofreram danos físicos

Criança é levada por enxurrada após fortes chuvas no Paraná

Além do desaparecimento da criança, outras intervenções foram necessárias devido às condições meteorológicas

Enem 2024: quase 10 mil inscritos têm mais de 60 anos

O perfil dos inscritos revela uma predominância feminina, com as mulheres representando 60,59% do total

Para superar a crise, Nissan anuncia corte de 9 mil empregos e redução de produção em 20%

A montadora enfrenta uma acirrada concorrência com as empresas chinesas, que têm rapidamente expandido sua presença no mercado global de veículos elétricos

Secretário da Segurança faz balanço sobre ações, programas e metas da pasta

Combate à violência doméstica, investimentos em tecnologia, valorização policial e revisão no sistema de Justiça criminal foram os principais temas da reunião

Ronnie Lessa, condenado pela morte de Marielle Franco, tenta fazer Enem

Apesar do pedido de Lessa, a diretoria da penitenciária negou sua participação no exame

Prédio desaba após explosão em Maceió

Incidente deixa mortos e feridos, autoridades investigam causas do desastre

Onda de arrastões em Santo André intensifica debates sobre segurança

Prefeitura reforça patrulhamento e iluminação pública para conter crimes