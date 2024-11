Enxurrada atinge creche em Osasco, provoca caos e medo em crianças

Durante um período de intensas precipitações que atingiu o estado de São Paulo, uma creche situada em Osasco, na Região Metropolitana, foi surpreendida por uma inundação. O incidente gerou apreensão entre as crianças presentes no local, que ficaram isoladas pela água que invadiu a instituição.

Imagens capturadas por testemunhas revelam o momento exato em que a Creche Alzira Silva Medeiros foi tomada pela enchente, evidenciando o pânico dos funcionários e dos pequenos sob seus cuidados. A Defesa Civil informou que, felizmente, todas as crianças foram resgatadas com sucesso pela Guarda Civil Municipal e não sofreram danos físicos.

Em outro incidente relacionado às chuvas na Grande São Paulo, um homem desapareceu após ser arrastado por uma correnteza enquanto tentava atravessar uma rua alagada em Carapicuíba, especificamente na Avenida do Cadaval. O Corpo de Bombeiros localizou o indivíduo no início da noite. Imagens também registraram este momento dramático.

Na capital paulista, até às 20h30, havia registro de 11 pontos críticos de alagamento espalhados por diversos bairros, incluindo Pirituba/Jaraguá, Perus, Butantã, Lapa, Pinheiros, Vila Formosa, Itaquera, Itaim Paulista, Mooca, Penha e Santo Amaro. As informações foram confirmadas pela Defesa Civil.

As previsões meteorológicas para os próximos dias indicam clima abafado com sol entre nuvens e temperaturas oscilando entre 20°C e 26°C. Contudo, a aproximação de uma frente fria poderá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte durante as tardes e noites. Estas condições atmosféricas poderão ser acompanhadas por raios e ventos que podem ultrapassar os 50 km/h na região metropolitana. O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) alerta para o risco potencial de novos alagamentos.

Adicionalmente, dados fornecidos pela Enel indicavam que aproximadamente 56 locais estavam sem energia elétrica na Grande São Paulo por volta das 17h10. Este número já havia diminuído consideravelmente em relação ao total anterior de 26 mil pontos sem fornecimento.