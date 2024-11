Enem 2024: quase 10 mil inscritos têm mais de 60 anos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 registrou a participação de 9.950 candidatos com mais de 60 anos, representando 0,23% das 4.325.960 inscrições confirmadas. Este número é o mais elevado desde 2020, quando foram contabilizados 11.768 idosos inscritos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela coordenação do exame, divulgou na última quarta-feira (6) dados comparativos das inscrições de pessoas com 60 anos ou mais desde 2015.

O Ministério da Educação (MEC) ressalta que o aumento no número de idosos entre os candidatos do Enem reflete a crescente expectativa e qualidade de vida no Brasil. Dados do Censo de 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam que a população com 60 anos ou mais alcançou 32,1 milhões, em comparação com os 20,5 milhões registrados em 2010.

Paralelamente, o Censo da Educação Superior 2023 destacou um total de quase 10 milhões de matrículas em cursos de graduação e formação específica — tanto presenciais quanto a distância. Desse contingente, 60.735 matrículas são de estudantes com idade superior a 60 anos, sendo que aproximadamente metade desse grupo (30.692) ingressou no ensino superior em 2023, conforme informou o MEC.

Em relação à faixa etária dos participantes do Enem 2024, dados do Painel Enem mostram que dos 4,32 milhões de candidatos confirmados: 67% têm até 18 anos; 9,7% estão entre os 19 e 20 anos; 14,8% têm entre 21 e 30 anos; e 8,1% têm entre 31 e 59 anos.

No que tange à escolaridade dos idosos inscritos no Enem deste ano, o MEC destacou que dos quase 10 mil participantes com mais de 60 anos, 558 ainda cursam o ensino médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). A maioria dos candidatos já concluiu o ensino médio (1,8 milhão), enquanto outros aguardam concluir em 2024.

O perfil dos inscritos revela uma predominância feminina, com as mulheres representando 60,59% do total. Em termos econômicos, uma significativa parcela dos candidatos (63,6%) obteve isenção da taxa de inscrição; já os demais pagaram R$85 para participar do exame.

No que se refere à autodeclaração racial dos participantes: a maior parte se identifica como parda (1.860.766), seguida pelos brancos (1.788.622) e pretos (533.861). Outros se reconhecem como amarelos (62.288) ou indígenas (29.891).

As provas finais do Enem ocorrerão no próximo domingo (10), abordando ciências da natureza e matemática. No primeiro dia do exame, foram aplicadas provas de linguagens e ciências humanas, além da redação, tendo registrado uma abstenção de 26,6%. Conforme informações do Inep, o gabarito será divulgado em 20 de novembro e o resultado final estará disponível em 13 de janeiro de 2025.