Criança é levada por enxurrada após fortes chuvas no Paraná

Na madrugada desta quinta-feira (7), uma menina de apenas dois anos desapareceu após a casa em que estava ser invadida por uma enxurrada em General Carneiro, localizada no sul do Paraná. Segundo informações fornecidas pelo Corpo de Bombeiros, a criança foi levada pela correnteza enquanto dormia, por volta da 1h30. O incidente ocorreu em meio a fortes chuvas que resultaram em alagamentos significativos na região desde a quarta-feira.

As buscas pela menina estão sendo conduzidas por cerca de 60 profissionais, com o apoio de equipes de União da Vitória e Irati. As operações concentram-se nas margens dos rios Torino e Jangada, utilizando embarcações para facilitar o trabalho. O Centro de Tradições Gaúchas (CTG), situado próximo à residência da vítima, foi estabelecido como ponto central das atividades de busca.

Além do desaparecimento da criança, outras intervenções foram necessárias devido às condições meteorológicas adversas. O Corpo de Bombeiros também esteve envolvido na evacuação de moradores em áreas de risco.

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), General Carneiro registrou um volume pluviométrico acumulado de 160,8 mm entre a manhã de quarta-feira e às 9h40 desta quinta-feira, tornando-se a cidade mais afetada pelas chuvas no estado. Outras localidades, como São Miguel do Iguaçu e Lapa, também sofreram com precipitações intensas.

Os estragos causados pelas chuvas são evidentes na infraestrutura local. A força das águas comprometeu edificações e afetou aproximadamente 1.725 pessoas, sendo que cerca de 200 precisaram deixar suas casas temporariamente. A PR-170 também sofreu escorregamento de material devido ao temporal, mas equipes do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) já estão trabalhando para limpar a pista.

A prefeitura de General Carneiro está mobilizada junto às defesas civil estadual e municipal para avaliar os danos e determinar os recursos necessários à recuperação. A Sanepar enfrenta desafios no abastecimento de água devido à interrupção temporária causada por uma queda de energia em uma estação local, mas medidas emergenciais, como o envio de caminhões-pipa, estão em andamento para mitigar os impactos.

As autoridades locais continuam monitorando as condições climáticas e permanecem em alerta para possíveis desdobramentos.