Prédio desaba após explosão em Maceió

Na madrugada desta quinta-feira (7), um trágico incidente abalou a cidade de Maceió, quando um edifício residencial desabou, resultando na morte de três pessoas, incluindo um menino de 10 anos. O imóvel, localizado no Residencial Maceió I, na Cidade Universitária, tinha oito apartamentos e a suspeita inicial aponta para uma explosão como causa do colapso.

O Corpo de Bombeiros confirmou que, além da criança, faleceram seu avô, de 67 anos, e outro homem cuja identidade ainda não foi revelada. Outras cinco pessoas foram socorridas e encaminhadas para o Hospital Geral do Estado (HGE), enquanto equipes de resgate trabalham incessantemente nos escombros em busca de possíveis sobreviventes.

A Defesa Civil interditou dois prédios adjacentes ao local do desabamento para garantir a segurança dos moradores próximos. Testemunhas relataram ter sentido um forte cheiro de gás na área, o que reforça a hipótese de uma explosão, embora as investigações sobre a causa exata do incidente ainda estejam em andamento.

O tenente Anselmo do Corpo de Bombeiros descreveu a cena como devastadora: “Há um cheiro de gás muito forte, mas ainda não podemos confirmar se foi isso que causou a queda do prédio. Resgatamos cinco feridos e recuperamos três corpos dos escombros.”

Entre os residentes locais, há relatos emocionantes de solidariedade e apoio mútuo. Moradores organizaram-se rapidamente para auxiliar nos esforços de resgate. Brás, um dos residentes da área afetada, afirmou ter presenciado cenas angustiantes: “Vi muita gente gritando e fiz o que pude para ajudar. Foi tudo muito triste.”

Maria, uma aposentada que vive no prédio vizinho ao desabado, relatou o impacto do ocorrido: “Estava dormindo quando fui acordada pelo barulho. Fiquei ferida na cabeça por estilhaços, mas estou bem agora.”

A Polícia Militar isolou o perímetro para garantir a segurança das operações de resgate e investigação. Abelardo Nobre, coordenador da Defesa Civil de Maceió, assegurou que medidas estão sendo tomadas para avaliar a integridade estrutural dos imóveis próximos e proteger os moradores.

Este lamentável evento deixa famílias desoladas e uma comunidade em choque, enquanto as autoridades buscam respostas e garantias para evitar futuras tragédias semelhantes.