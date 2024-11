Para superar a crise, Nissan anuncia corte de 9 mil empregos e redução de produção em 20%

Após registrar uma queda significativa de 93% em seu lucro semestral, a Nissan, tradicional montadora japonesa, está implementando uma série de estratégias para superar a crise atual. Em anúncio realizado na última quinta-feira (7), a empresa informou que pretende reduzir sua força de trabalho global em 9 mil vagas e diminuir sua capacidade produtiva em 20%, como resposta direta à retração nas vendas.

A decisão vem acompanhada de uma revisão severa das projeções financeiras para o ano fiscal de 2024, com reduções substanciais nas expectativas de receita e lucro operacional. “Dada a seriedade da situação, a Nissan está empreendendo ações urgentes para melhorar seus resultados e se tornar uma companhia mais adaptável e resiliente”, destacou o comunicado oficial.

A montadora enfrenta uma acirrada concorrência com as empresas chinesas, que têm rapidamente expandido sua presença no mercado global de veículos elétricos, amparadas por políticas governamentais favoráveis. Além disso, o desempenho insatisfatório no mercado norte-americano, crucial para a companhia, foi apontado pelo CEO Makoto Uchida como um dos fatores determinantes para o atual cenário desfavorável.

Em resposta ao contexto desafiador, Uchida anunciou que irá cortar voluntariamente 50% de sua remuneração mensal a partir de novembro de 2024. Outros membros do comitê executivo também terão seus salários reduzidos voluntariamente.

A Nissan revisou suas previsões de vendas líquidas para 12,7 trilhões de ienes (aproximadamente US$ 80 bilhões), um declínio em relação aos 14 trilhões de ienes anteriormente estimados. Apesar disso, a empresa não divulgou uma nova previsão de lucro após ter ajustado a projeção para 300 bilhões de ienes em julho. Entre abril e setembro, o lucro líquido registrado foi de apenas 19,2 bilhões de ienes.

Uchida ressaltou que os lucros líquidos não foram totalmente determinados devido à avaliação contínua dos custos associados aos esforços planejados para a recuperação da empresa.