Tigela Cheia arrecada 245 kg de garrafas plásticas no primeiro evento do ano

Neste sábado (25), Ribeirão Pires deu início às atividades de 2025 do projeto Tigela Cheia, uma iniciativa promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, em parceria com protetores independentes e a CooperPires. O evento, realizado na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, alcançou resultados significativos: 245 quilos de garrafas plásticas recicladas, 11 animais – entre cães e gatos – adotados e 45 pets imunizados contra a raiva.

O Tigela Cheia, lançado em março de 2024, tem como principal objetivo unir a conscientização ambiental à causa animal. A ação consiste na troca de garrafas PET por ração para cães, incentivando a reciclagem e beneficiando protetores independentes, ONGs e tutores de baixa renda. Em menos de um ano, o projeto já arrecadou cerca de 1,5 tonelada de plástico, todo ele encaminhado para a CooperPires, cooperativa responsável por reciclar o material e transformá-lo em novos produtos.

Além da arrecadação de garrafas, o evento deste sábado integrou uma série de atividades, como a feira de adoção de cães e gatos, que resultou em 11 animais ganhando novos lares. Para reforçar os cuidados com a saúde animal, a ação também ofereceu vacinação antirrábica gratuita, atendendo 45 pets.

De acordo com a Prefeitura, o sucesso do projeto se deve à colaboração entre diversos setores da sociedade. “O Tigela Cheia é muito mais do que uma campanha de reciclagem. É uma iniciativa que promove cidadania, sustentabilidade e proteção animal. Estamos felizes em ver o engajamento da população em ações que fazem a diferença”, destacou o secretário de Clima, Meio Ambiente e Habitação, Temístocles Cristofaro.

Com a troca de garrafas PET por ração, a iniciativa não apenas estimula hábitos sustentáveis, mas também garante suporte a quem mais precisa. O impacto positivo é ampliado pela atuação dos protetores de animais independentes, que participam ativamente da logística de adoção e conscientização.

A CooperPires, responsável pelo processamento das garrafas plásticas, também desempenha um papel essencial. O material reciclado é transformado em matéria-prima para a indústria, fechando o ciclo sustentável e gerando renda para os cooperados.