Comemoração do Dia da Mulher terá edição especial do Tigela Cheia em Ribeirão Pires

A Prefeitura de Ribeirão Pires realizará neste sábado (8), das 8h às 11h, na Vila do Doce, uma edição especial do programa Tigela Cheia durante o evento em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Clima, Meio Ambiente e Habitação, incentiva a reciclagem ao trocar garrafas plásticas por ração para pets.

A cada quilo de garrafas plásticas arrecadado, os participantes receberão um quilo de ração, com limite de três quilos por CPF. Todo o material coletado será destinado à Cooperpires, cooperativa responsável pela reciclagem no município. A ação busca reforçar a importância da destinação correta dos resíduos e a conscientização ambiental.

Além da troca de materiais recicláveis por ração, o evento contará com apresentações culturais, aulas de dança e alongamento, além de serviços gratuitos voltados ao público feminino.

Entre os destaques, haverá atendimento e orientações da Coordenadoria de Mulheres sobre o enfrentamento à violência doméstica e familiar. O público também poderá conhecer o aplicativo ANA, que auxilia mulheres em situação de risco; além do Projeto Girassol, uma parceria do Ministério Público de São Paulo, OAB de Ribeirão Pires e Coordenadoria de Mulheres.

A Secretaria de Saúde realizará testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites, além de distribuir preservativos e vales-mamografia com agendamento no Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher (CAISM). Esses serviços reforçam a importância da saúde preventiva e do acesso a exames gratuitos.

A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo prestará orientações sobre cursos profissionalizantes e vagas de emprego disponíveis no município. Já o Fundo Social de Solidariedade promoverá uma edição especial do Varal Solidário, oferecendo peças de roupa gratuitamente para as mulheres participantes.

A programação contará ainda com apresentações culturais, incluindo um número especial com idosas do Centro de Referência do Idoso (CRI) de Ribeirão Pires. Professores da Escola Municipal de Artes (EMARP) e da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer comandarão atividades físicas, proporcionando bem-estar e interação entre os presentes.

A ação integra o calendário oficial de eventos do município no mês de aniversário com atividades voltadas à sustentabilidade, proteção das mulheres, saúde e prática esportiva.