São Caetano celebra o Dia Internacional da Mulher com caminhada solidária

Com o fim do Carnaval, São Caetano do Sul se prepara para mais uma grande celebração em março. No próximo domingo (9/3), o Fundo Social de Solidariedade realizará a Caminhada do Dia Internacional da Mulher, uma ação que integra a programação do Março com Elas, promovida pela Prefeitura de São Caetano do Sul.

A caminhada, que é uma ação organizada pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Secretaria Municipal de Cultura, com o apoio do ParkShopping São Caetano, tem como objetivo promover a saúde, a solidariedade e o empoderamento feminino.

A concentração para o evento e a troca dos alimentos pelas camisetas acontecerá a partir das 8h, no estacionamento do ParkShopping São Caetano (Alameda Terracota, nº 545), com a saída programada para às 9h30.

As primeiras mil participantes que doarem 1kg de alimento não perecível (exceto sal e açúcar, e com um mínimo de duas unidades, caso o alimento seja macarrão) receberão uma camiseta exclusiva do evento.

“Essa caminhada é mais uma forma de celebrarmos a força, a determinação e as conquistas das mulheres, ao mesmo tempo em que fazemos a diferença na vida de quem mais precisa, promovendo saúde, bem-estar e solidariedade”, destaca Renata Galati, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade.

A doação dos alimentos será destinada a famílias em situação de vulnerabilidade social, reforçando o caráter solidário do evento.

A caminhada seguirá até o Espaço Verde Chico Mendes, onde, às 11h30, será realizado um aulão especial de encerramento.