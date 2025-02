Programa São Caetano Cidade Linda leva ações em todo Espaço Verde Chico Mendes

Prefeitura de São Caetano do Sul deu continuidade nesta semana ao Programa São Caetano Cidade Linda no Parque Espaço Verde Chico Mendes, no Bairro Cerâmica. A ação leva revitalização e zeladoria a parques, praças e jardins do município e é executada por equipes da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos).

Em janeiro, as ações foram iniciadas com a revitalização das três quadras existentes no espaço, com a substituição de 22 refletores queimados por iluminação LED e a troca de cerca de 1.200 metros de alambrado.

“Após termos realizado a revitalização das quadras ficou nosso compromisso de levarmos as ações por todo o parque, até por que o Verão está a todo vapor e um parque desta magnitude merece oferecer o que tiver de melhor para nossos moradores”, ressaltou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos

Já foram realizadas intervenções como pintura geral de aproximadamente 4.000 metros de guias (ruas) e muretas (circundam os jardins); reposição de areia nos dois playgrounds; conserto de brinquedos que, porventura estivessem danificados, entre outras ações de melhorias ao parque.

“Durante toda semana nossas equipes saem às ruas para realizar um trabalho de revitalização e modernização dos nossos parques, praças e jardins, para que a cidade esteja sempre mais bonita e mais receptiva aos nossos moradores. Este é mais um programa contínuo de embelezamento dos próprios públicos de São Caetano”, finalizou Michel.

ESPAÇO VERDE CHICO MENDES

O Parque Espaço Verde Chico Mendes tem cerca de 140.000 m² de área no total e fica localizado no Bairro Cerâmica. Possui sete quadras poliesportivas (futebol, basquete, handebol e vôlei) playground; pistas de cooper; quiosques; lanchonete; lago; palco coberto com lonas distendidas; salas da Fundação Pró-Memória, diretoria de Esportes e Turismo e de atendimento médico; portaria e administração; banheiros. A Praça Armando Furlan, com 12 mil metros quadrados; fonte; jardins; 40 bancos e um Chafariz Interativo.

SERVIÇO

Parque Espaço Verde Chico Mendes

Endereço: Avenida Fernando Simonsen, 566, Bairro Cerâmica;

Horário de funcionamento: 6h às 22h.