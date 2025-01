Programa São Caetano Cidade Linda irá revitalizar parques, praças e jardins 

São Caetano Cidade Linda é o novo programa de modernização e zeladoria de parques, praças e jardins da Prefeitura de São Caetano do Sul. Realizada pela Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos), a ação visa, de início, revitalizar os 10 parques e as 15 praças públicas da cidade.

“Conversando com o prefeito Tite Campanella, ele achou melhor iniciarmos o São Caetano Cidade Linda pelos parques, até porque estamos em época de férias e no meio do Verão, tempo em que as pessoas procuram os parques e praças para curtirem um tempo a mais com seus familiares, sabendo que nossos parques e praças estarão em ordem, revitalizados e adequados para receberem nossos moradores”, ressalta o secretário Michel dos Santos.

Na segunda-feira (13/1), as equipes do São Caetano Cidade Linda iniciaram a revitalização e manutenção do Parque José Agostinho Leal, no Bairro Nova Gerty. O parque tem 5 milm², conta com pista para caminhada, cachoeira, quiosque, playground e aparelhos de longevidade na academia ao ar livre. Os frequentadores do Agostinho Leal, como é conhecido o parque, têm aprovado as intervenções.

“É muito importante este tipo de manutenção realizada nos parques e praças da cidade. No meu caso específico, que estou aqui com meu filho Rafael (2 anos), eu me sinto mais tranquilo em saber que ele está se divertindo, com segurança”, disse Ricardo Carneiro dos Santos, 43 anos, moradores do Bairro Nova Gerty.

Quem também aprovou a manutenção do Agostinho Leal foi o casal Cleusa e Antonio Ferraz, 72 e 78 anos, respectivamente. “A importância não está apenas na beleza dos parques, mas principalmente na manutenção dos brinquedos do playground e nos aparelhos da academia ao ar livre”, complementou dona Cleusa.

O próximo parque a ser visitado pelas equipes da Sesurb será o Bosque do Povo, no Jardim São Caetano.



Crédito:Eric Romero / PMSCS

Crédito:Eric Romero / PMSCS

Crédito:Eric Romero / PMSCS