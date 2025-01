São Caetano inicia retirada de canteiro central da Avenida Paraíso, no Bairro Olímpico

A Prefeitura de São Caetano do Sul atendeu a uma demanda dos moradores do Bairro Olímpico para retirada do canteiro central da Avenida Paraíso.

O prefeito Tite Campanella havia requisitado estudos da Semob (Secretaria de Mobilidade Urbana) sobre o pedido e, após avaliação positiva da área, a Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) já iniciou a readequação do viário.

A intervenção teve início na segunda-feira (6/1) e tem previsão de término para a próxima quarta-feira (15/1), sem prejuízos para o trânsito local.

“Assim que o prefeito Tite Campanella falou sobre o pedido dos moradores do bairro e pediu estudos da Semob, o secretário Marcelo Ferreira entrou em contato conosco e de imediato iniciamos a obra”, disse o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.