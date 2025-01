Tite Campanella assume a prefeitura de São Caetano

Tite Campanella (PL) revelou suas principais prioridades para a gestão de São Caetano durante a cerimônia de posse no Palácio de Cerâmica, realizada nesta quarta-feira (1º). O novo prefeito destacou áreas como mobilidade urbana, educação e saúde como fundamentais para os próximos quatro anos de administração. Um dos principais objetivos de Campanella será a continuidade dos projetos iniciados pelo ex-prefeito José de Auricchio Júnior (PSDB).

Com 270 propostas para sua gestão, o prefeito enfatizou a importância de estreitar a colaboração com São Bernardo do Campo e a capital paulista, por meio de melhorias no trânsito em pontos críticos como a Av. Kennedy e Av. dos Estados. O enfrentamento das enchentes no bairro Fundação também foi apresentado como uma das urgências da nova administração.

A posse contou com a presença dos novos vereadores e de autoridades como o deputado estadual Thiago Auricchio (PL), filho de José de Auricchio Júnior, que destacou o caráter festivo da ocasião, mencionando a presença da vereadora Bruna Biondi (PSOL) conduzindo a mesa. Ele também comentou sobre o apoio que São Caetano pode contar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Em seu discurso, Tite Campanella, filho do ex-prefeito Anacleto Campanella, falou sobre o legado de seu pai e a importância de coragem e dedicação na política. Ele destacou que aprendeu com os exemplos de todos os prefeitos da cidade, tanto positivos quanto negativos, e prometeu responsabilidade em sua nova jornada à frente da prefeitura.

“Este dia é motivo de alegria, mas também de responsabilidade. Não decepcionarei vocês”, afirmou, comprometendo-se a estar presente nas ruas para entender as necessidades da população. Tite também lembrou sua experiência em 2021, quando assumiu interinamente a prefeitura devido a questões legais envolvendo a candidatura de Auricchio, e reconheceu que a cidade ainda enfrenta desafios no setor educacional, especialmente no processo de recuperação pós-pandemia.

A vice-prefeita Regina Maura (PSD) também abordou a importância da educação durante sua fala e sugeriu a implantação de programas de qualificação para professores e incentivo a profissões emergentes, como parte das estratégias para o futuro da cidade.

Secretariado de São Caetano

Recentemente Tite Campanella revelou seu secretariado. O time foi formado com base na competência técnica e proximidade com a população. Entre os nomes escolhidos, destacam-se Gustavo Buzo (chefe de Gabinete), Fabiano Augusto João (Secretário de Educação), Marisa Catalão de Carvalho Campozana (Secretária de Saúde) e Marcelo Ferreira de Souza (Secretário de Mobilidade Urbana).