Tite Campanella anuncia secretariado técnico em São Caetano do Sul

Capacidade técnica, lealdade e confiança foram os principais critérios utilizados pelo prefeito eleito de São Caetano do Sul, Tite Campanella (PL), na formação de seu primeiro escalão, anunciado hoje (16/12) no ParkShopping São Caetano. Conforme o antecipado, Tite priorizou quadros com vasto conhecimento da cidade e com perfil voltado ao diálogo com a população.

“O secretariado é uma extensão do prefeito. O meu perfil é mais rua e menos gabinete. Então, obviamente que, com esses nomes, temos a expectativa de caminhar muito próximo dos moradores, ouvindo e atendendo as suas demandas e necessidades”, declarou Tite.

“Somamos a este perfil alta capacidade técnica de gestão, cada um em sua área de atuação, formando um grupo capaz de manter o que está bom e, principalmente, melhorar tudo aquilo que pode ser melhorado em nossa cidade.”

Os secretários iniciarão os trabalhos em suas pastas no dia 1º de janeiro, data da posse de Tite Campanella no Palácio da Cerâmica.

Confira os nomes do primeiro escalão da gestão 2025-2028: