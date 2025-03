César Oliva propõe programa para reduzir uso de telas por crianças e adolescentes

O vereador e líder de governo César Oliva (PSD) protocolou um projeto de lei para instituir, em São Caetano do Sul, o programa Crianças e Adolescentes Longe das Telas, com o objetivo de promover atividades alternativas ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos e favorecer o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes.

“Diversos estudos indicam que o tempo excessivo diante das telas pode prejudicar o desenvolvimento cerebral, afetando o aprendizado, a qualidade do sono, as habilidades sociais e o desenvolvimento motor. A exposição constante a conteúdos inadequados e a dependência digital têm sido apontadas como fatores que aumentam o risco de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão”, explicou César Oliva. A proposta seguirá para as comissões da Casa e, posteriormente, para votação em plenário.

O parlamentar enfatizou a importância do projeto para o desenvolvimento das futuras gerações. “O programa Crianças e Adolescentes Longe das Telas é uma medida necessária para a promoção de hábitos saudáveis, oferecendo às novas gerações oportunidades de desenvolvimento cognitivo, físico, emocional e social. A criação de programas de conscientização fortalecerá o vínculo familiar e comunitário, proporcionando um ambiente mais equilibrado e saudável”, acrescentou.

Conforme a propositura, o programa prevê ações como o incentivo à prática de atividades físicas e esportivas em espaços públicos e privados, a criação de espaços comunitários para atividades culturais e recreativas, e o estímulo à participação em oficinas de arte, música e teatro no contraturno escolar. “A iniciativa está alinhada ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e busca promover políticas públicas que garantam o bem-estar e a saúde das crianças, acompanhando a evolução social”, finalizou César Oliva.