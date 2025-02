César Oliva propõe instalação de rampas para bicicletas em escadas de órgãos públicos de São Caetano

O vereador e líder de governo César Oliva (PSD) protocolou uma indicação para que a Prefeitura de São Caetano do Sul realize estudos visando à instalação de rampas para bicicletas nas escadas de órgãos públicos municipais. Essas estruturas, também conhecidas como calhas ou guias para bicicletas, têm o objetivo de facilitar o deslocamento de ciclistas em locais com desníveis, como escadas, promovendo mais acessibilidade e comodidade para quem utiliza a bicicleta como meio de transporte.

Na justificativa da proposta, César Oliva destacou que a medida busca apoiar ciclistas que enfrentam dificuldades ao transitar por escadas com suas bicicletas. “As rampas para bicicletas são estruturas projetadas para facilitar o trânsito de ciclistas em áreas com desníveis, permitindo que os usuários empurrem as suas bicicletas sem a necessidade de carregá-las, o que melhora a acessibilidade em ambientes urbanos e incentiva o uso desse meio de transporte sustentável”, explicou o parlamentar.

O vereador também ressaltou a importância de utilizar materiais duráveis e seguros na construção das rampas. “Elas podem ser fabricadas com materiais resistentes, como aço galvanizado ou alumínio, e geralmente incorporam superfícies antiderrapantes para garantir maior segurança aos usuários, especialmente em dias chuvosos ou com piso úmido”, acrescentou.

“A instalação dessas rampas é comum em cidades que incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte sustentável, pois eliminam barreiras arquitetônicas e promovem uma mobilidade mais fluida. Essa iniciativa está alinhada com as políticas de desenvolvimento urbano que priorizam a redução de emissões de poluentes e a melhoria da qualidade de vida da população”, finalizou César Oliva.