César Oliva propõe aplicativo para proteção de mulheres vítimas de violência doméstica

O vereador e líder de governo César Oliva (PSD) sugeriu a realização de estudos para a aquisição do aplicativo Digifort Mulher Segura, uma ferramenta tecnológica desenvolvida para aumentar a segurança das mulheres de São Caetano do Sul que possuem medidas protetivas contra seus agressores.

Na justificativa da indicação, César Oliva explicou o funcionamento da tecnologia: “O aplicativo funciona de forma integrada às plataformas de segurança pública da cidade. Após a concessão de uma medida protetiva pelo juiz, a vítima recebe um documento impresso com um QR code, permitindo o download gratuito do aplicativo. Quando acionado, ele envia, em tempo real, os dados da vítima, informações sobre o agressor, o número do processo judicial e a geolocalização via Google Maps diretamente para o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).”

O vereador destacou a importância do aplicativo para a segurança do município. “A adoção dessa ferramenta representaria um avanço significativo na proteção das mulheres de São Caetano do Sul, oferecendo uma resposta rápida e eficaz das autoridades em situações de risco iminente. Atualmente, cerca de 600 mulheres no município estão sob medidas protetivas, e essa tecnologia pode ser decisiva para salvar vidas e garantir maior segurança.”

César Oliva também reforçou o papel do poder público no combate à violência. “Com ferramentas inovadoras, podemos oferecer às mulheres uma proteção mais ágil e eficiente, garantindo que elas se sintam seguras e amparadas. É nosso dever buscar soluções que preservem a integridade e a dignidade das vítimas de violência”, concluiu.