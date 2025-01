César Oliva propõe criação da Cidade dos Autistas em São Caetano do Sul

O vereador e líder do governo, César Oliva (PSD), protocolou um projeto de lei para instituir a Cidade dos Autistas em São Caetano do Sul. O objetivo da proposta é criar um espaço amplo de inclusão social, saúde, bem-estar e qualidade de vida para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), seus familiares e acompanhantes.

“A Cidade dos Autistas surge como uma proposta inovadora e essencial para garantir que as pessoas com TEA possam viver com dignidade, segurança e apoio adequado. Este projeto visa criar uma infraestrutura que promova o bem-estar e a saúde, com foco no desenvolvimento sensorial, social e emocional, oferecendo a elas, seus familiares e cuidadores um ambiente mais acolhedor e acessível”, explicou César Oliva na justificativa do projeto. A proposta será analisada pelas comissões da Casa Legislativa e, posteriormente, encaminhada para votação em plenário.

O parlamentar destacou o papel do poder público na criação de espaços que promovam a inclusão. “O Transtorno do Espectro Autista é uma condição de desenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. No entanto, é possível melhorar a qualidade de vida dessas pessoas por meio de espaços públicos adaptados e serviços especializados, que atendam às suas necessidades e promovam a inclusão plena na sociedade”, afirmou.

Conforme a proposta, a Cidade dos Autistas contará com áreas verdes adaptadas às necessidades sensoriais das pessoas com TEA, incluindo parques, praças sensoriais e outros espaços de convivência. “Com a implementação deste projeto, nossa cidade dará um passo importante em direção a uma sociedade mais inclusiva, oferecendo oportunidades para todos, independentemente de suas condições”, concluiu César Oliva.