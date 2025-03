São Caetano recebe neste domingo a 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Kendo

A 1ª etapa do Campeonato Brasaileiro de Kendo acontecerá neste fim de semana (8 e 9/3), no Ginásio Milton Feijão (Avenida Walter Thomé, 63, Bairro Olímpico), em São Caetano do Sul. O ginásio será palco para a graduação, apresentações e competições de cerca de 300 atletas. A entrada é gratuita.

O Brasileiro de Kendo terá representantes de todos os estados do Brasil. São Caetano estará representado por 10 atletas, cinco na graduação e cinco na competição, que acontecerão nas categorias mirim, infantil, juvenil, aspirante adulto e regional por equipes.

No sábado (8), acontecerão os exames de graduação de 1º kyu (equivalente à faixa marrom) até 7º dan (equivalente à faixa preta). O Campeonato Brasileiro é organizado pela CBK (Confederação Brasileira de Kendo), com regras e orientações da FIK (Federação Internacional de Kendo).

KENDO EM SÃO CAETANO

Em São Caetano, o Bunka SCS recebe 25 pessoas, entre 10 e 60 anos, que treinam kendo, às segundas e quartas-feiras, das 19h às 21h30. Quem quiser iniciar na modalidade basta entrar em contato pelo telefone (11) 99588-7633.

A ARTE MARCIAL

Kendo é uma arte marcial japonesa moderna, que foi aprimorada de técnicas tradicionais de combate de espadas, desenvolvidas e realizadas por samurais no período feudal, entre os séculos XII e XVII.

Em sua tradução literal, kendo significa caminho da espada. Deste modo, essa arte marcial se fundamenta na disciplina, moldando mente, corpo e espírito do praticante, por meio dos princípios da katana (espada).