Oitava Copa do Brasil de Esportes de Contato no ES teve campeões de SP e São Caetano

A Copa do Brasil de Esportes de Contato em Aracruz (ES) reuniu nesse último fim de semana, mais de 200 atletas das modalidades de Kickboxing, Grappling e Boxe amador, os atletas competiram para conquistar o cinturão Brasileiro, e para subir ao ranking na primeira seletiva oficial do ano, para participação da Copa do Mundo de Artes Marciais (World Cup Argentina – 2025).a

A Copa do Brasil foi organizada pela FECAP (Confederação Capixaba de Esportes de Contato), presidente Genivaldo Porto, e pela CONFBEC (Confederação Brasileira de Esportes de Contato), presidente Carlos Maiolino, juntamente com a prefeitura de Aracruz (ES) e a Secretaria de Esportes. Nessa Copa participaram os estados de Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia.

As escolas que se destacaram na competição foram as escolas, LeideDias/GibiThai (Campo Limpo/SP), da professora Leide Dias, Alpha Team do professor Marcos Carvalho (Aracruz/ES), e “Kickboxing e Saúde para todos” do trabalho social do professor Anderson Reis (São Caetano do Sul/SP).

A luta destaque dessa competição foi protagonizada pelos atletas, Marco Talebi (Minas Gerais) contra Fabio Rex (Rio de Janeiro), por decisão unânime Marco Rogerio Talebi se tornou campeão Brasileiro de Boxe (categoria Master). A próxima seletiva para World Cup Argentina será realizada no Campeonato Brasileiro em Vila Velha (Espírito Santo), no Ginásio do Tartarugão, dias 17 e 18 de maio. Nessa competição teremos uma novidade, o K1 Light, uma nova modalidade de combate no tatame já autorizada pelo Ministério do Esporte.